Для военных запустили в телеграмме чат-бот "Армия+": в Минобороны объяснили, как он будет работать

"Телеграф" рассказывает, как он поможет военнообязанным

В Украине запустили новый чат-бот Армия+. Он создан для поддержки военным, гражданским лицам и их семьям.

Об этом сообщает Минобороны в Телеграмме.

Чат-бот предлагает оперативные ответы на широкий спектр вопросов и доступный по ссылке.

"Здесь вы можете получить информацию о получении УБД, прохождении ВЛК, бронировании, рекрутинге и других правах и социальных льготах военнообязанных, военных и членов семей", – говорится в описании бота.

Как воспользоваться

Чтобы получить необходимую информацию или консультацию, достаточно перейти по ссылке и выбрать подходящую категорию вопросов.

Добавим, для украинских военнообязанных запустили новое приложение "Резерв+". Телеграф рассказал, что это такое и как будет работать.

Мобилизация в Украине

18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные.

Оформление внутреннего или загранпаспорта гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии у указанных лиц военно-учетных документов.

Со дня вступления в силу документа все признанные ограниченно пригодными должны повторно пройти ВВК.

Кроме того, вводится ограничение права вождения авто для уклоняющихся. Согласно новому закону ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности украинцев и компаний для их мобилизации. Сколько автомобилей мобилизуют по каждой области, определит местная администрация. Забирать смогут транспортные средства, если у человека их больше одного. Военно-транспортная обязанность будет распространяться на водные средства, тракторы и другую сельскохозяйственную технику.

Если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать. Ведь ТЦК получат доступ к базе данных о задолженности.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужно иметь для проверки на блокпосте.