Украинцы очень часто делают эту ошибку: как правильно сказать на украинском "следующим образом"

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев отказываются от употребления русского языка и начинают овладевать государственным. Однако у многих возникают трудности с переводом некоторых слов и выражений.

В частности, это касается русской фразы "следующим образом", которую переводят как "наступним чином". Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

"Во-первых, сделать не "слідуючим чином, ведь слова "слідуючий" нет в украинском языке. И не "наступним чином"… Потому что"наступний" — это тот, кто идет или появляется вслед за кем-то или чем-то. Ближе всего, после кого-то. То есть, когда речь идет об очереди", — подчеркнул он.

Языковед отметил, что есть только один правильный вариант перевода: "зробити таким чином". Авраменко объяснил, что русское слово "следующий" в украинском языке имеет два соответствия: "наступний" и "такий", и они имеют разные значения.

"Я вам хочу рассказать не про "наступне", а "таке". Мне нужно подготовить не "наступні" документы, а "такі" документы", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заменить украинскую калькированную конструкцию "в першу чергу". Эта фраза происходит из русского языка и, к сожалению, не отражает всего богатства украинской лексики.