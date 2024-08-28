Десять лет оккупации бизнесу не помеха? Магазины SPAR открываются в Луганске

Магазины в Луганске работают больше двадцати лет

Сеть супермаркетов SPAR открывает два новых магазина в оккупированном Луганске. Эта сеть начала работу в городе в 2003 году, а после начала оккупации магазины продолжили работу.

Эта информация была распространена в местных telegram-каналах. Сообщается, что новые магазины будут открыты в восточной части города.

"В Луганске по адресам: улица Ватутина, 79А и улица Смоленская 81Г проводятся ремонтные работы помещений (бывшие супермаркеты сети "Абсолют") с целью открытия магазинов сети супермаркетов "Спар", — говорится в сообщении.

"Телеграф" запросил комментарий у сети, однако на момент написания заметки ответа не получил.

SPAR это нидерландская сеть продуктовых магазинов, основанная в 1932 году. На сегодняшний день она работает в 48 странах мира и имеет более 13 тысяч магазинов. В ее сеть входят супермаркеты "Spar", "Spar Express", "EuroSpar" и "InterSpar".

После 2022 года сеть продолжила свою деятельность в России, но объявляла о планах передать свой бизнес под местное управление.

В сети есть информация о том, что SPAR официально прекратил деятельность в Луганске после начала оккупации. Например, в 2023 году гендиректор SPAR Украина Виктор Мольченко отвечал на вопрос по этому поводу.

"В Луганской области магазины SPAR были открыты еще до 2014 года, а позже оказались на оккупированной территории. Соответственно, с момента их оккупации, с ними никто не поддерживает связи, не поставляет товар, и нет никакого другого коммерческого или консультационного или любого другого сотрудничества. И в 2017 году, когда мы заключали лицензионное соглашение, мы четко оговорили, что SPAR в Украине работает именно на подконтрольной части, то есть во всех регионах, кроме Донецкой, Луганской и Автономной республики Крым", — говорил он.

Стоит отметить, что у луганского SPAR есть свой сайт, который использует логотип и стиль магазинов, действующих на подконтрольной Украине территории. Также в описании сайта говорится, что магазины открылись в 2003 году, там нет упоминания о смене руководства.

Как сообщалось ранее, транснациональная американская корпорация PepsiCo не только продолжает бизнес в РФ, но и активно вкладывается в страну-агрессора. Например, вводит в эксплуатацию новый завод по производству чипсов и снеков в Новосибирской области.