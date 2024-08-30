Не из-за безразличия: посол рассказал, почему Бразилия не спешит выбирать сторону в войне между РФ и Украиной

Бразильцы избегают слова "война"

Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и позитивных для Украины решений. Требуется много времени для развития двусторонних отношений.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал посол Украины в Бразилии Андрей Мельник. По его словам, наша страна в свое время недостаточно уделяла внимания этому региону.

"Это, конечно, удручает, опускает тебя на грешную бразильскую землю. Ты понимаешь, что это не просто спринт, а марафон, даже ультрамарафон. И нужен не один год, чтобы заново построить этот фундамент", — отметил посол.

Мельник подчеркнул, что россияне были гораздо активнее в Бразилии. По его словам, они инвестировали и ресурсы, и время, и мозги в этот регион и вообще в Глобальный Юг.

"А мы, к сожалению, присутствовали здесь недостаточно, потому что сосредоточились на других приоритетах — Европейском Союзе и НАТО, поэтому этот регион был для нас далекой периферией. И поэтому восстановить интерес бразильцев и убедить их в том, что им стоит иметь дело с Украиной, тяжело. Бразилия – это другой мир. Это – другая цивилизация. Это даже другая галактика. Люди якобы выглядят, как мы с вами, но мыслят совсем иначе: они не чувствуют, для чего им нужна Украина", — подчеркнул посол.

В то же время, по мнению Мельника, в Бразилии понимают, что сейчас происходит в Украине. По его словам, бразильцы избегают слова "война", когда речь идет о ситуации в нашей стране.

"Когда ты идешь в тот же МИД или в парламент, когда общаешься с элитой, то видишь, что они боятся, как у Гарри Поттера, произнести слово… То есть исключено, чтобы они сказали, что у нас "война", "агрессия" или "Нападение". Говорят "ситуация", "то, что происходит", — подчеркнул Мельник.

Он рассказал, что когда только приехал в Бразилию, его очень шокировало, что во время знакомств с директорами департаментов МИД, замминистра, ни один чисто по-человечески даже не спросил "off the record": "А как там вообще у вас? Вы же там тоже были в Киеве, ваша семья, друзья. Как они?

По его мнению, так происходит не из-за безразличия, а из-за боязни быть вовлеченным в процесс. По словам посла, бразильцы избегают этого, "потому что так легче".

Напомним, Бразилия была среди стран, не подписавших итоговую декларацию Глобального саммита мира.