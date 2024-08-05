Не только ТЦК: кто и в каких местах может вручать повестки в августе

Полномочия на вручение повесток есть не только у сотрудников ТЦК, но и у еще нескольких категорий граждан

В августе военнообязанным в Украине продолжат выдавать повестки. Делать это будут не только по домашним адресам, но и в общественных местах. А полномочия на вручение этого уведомления есть сразу у нескольких категорий граждан.

"Телеграф" рассказывает, кто конкретно может вручать повестки и в каких местах можно этого ожидать. Важно отметить, что уже с 18 июля повестки могут приходить гражданам в почтовый ящик по месту регистрации.

Гражданам важно обратить внимание на то, что в повестке должны быть указаны следующие данные: ФИО военнообязанного, адрес регистрации или фактического места проживания, номер повестки, номер и дата распоряжения ТЦК о необходимости явки, дата, время и адрес явки в ТЦК, имя и подпись руководителя ТЦК, дата выдачи повестки и печать.

Кто может вручать повестки

Так, согласно новому закону о мобилизации, заниматься вручением повестки могут:

представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете)

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

управляющие многоквартирных домов (ОСМД)

представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов)

работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный).

Где могут вручать повестки

Места, где могут вручать повестки, не ограничиваются только лишь личным адресом или работой. Это может происходить в парках, заведениях, а также других общественных местах. Не исключено вручение повестки и на блокпостах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кого могут мобилизовать в августе текущего года. Названы восемь главных категорий граждан.