Укр

Хватит говорить "Олєчка": как это имя правильно звучит на украинском языке

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Как правильно обращаться к Ольге на украинском языке Новость обновлена 28 января 2025, 12:32
Как правильно обращаться к Ольге на украинском языке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Есть как минимум 12 разных вариантов

В именах в украинском языке часто используют уменьшительно-ласкательные формы. Однако некоторые из них до сих пор произносят неправильно. Например, следует запомнить, что в украинском говорить "Олєчка" — не верно.

"Телеграф" рассказывает, как правильно обращаться к Ольге на украинском языке. Есть несколько вариантов произношения.

Имя Ольга произошло от древнескандинавского имени Helga, которое означает священный или святой. Это имя стало каноничным христианским после канонизации княгини Ольги в 1547 году.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Ольга на украинском языке звучат так:

  • "Оленька";
  • "Олюня";
  • "Олюнічка";
  • "Олюся";
  • "Олюсюня";
  • "Олюсік";
  • "Олюсічка";
  • "Ольгуня";
  • "Олічка";
  • "Леля";
  • "Лелека";
  • "Льоля".

Согласно данным портала "Рідні", сейчас насчитывается 962 668 Оль среди украинок. Самые известные из них, например, звезды шоубизнеса: Оля Полякова, Ольга Сумская, Ольга Фреймут, Оля Цибульская, Ольга Винницкая (больше известна под псевдонимом Алена Винницкая).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как правильно по-украински называть по отчеству детей Юрия. Однако не все знают, как оно правильно звучит — Юрійович, или Юрієвич, Юріївна или Юрієвна.

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