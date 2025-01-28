Хватит говорить "Олєчка": как это имя правильно звучит на украинском языке
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Есть как минимум 12 разных вариантов
В именах в украинском языке часто используют уменьшительно-ласкательные формы. Однако некоторые из них до сих пор произносят неправильно. Например, следует запомнить, что в украинском говорить "Олєчка" — не верно.
"Телеграф" рассказывает, как правильно обращаться к Ольге на украинском языке. Есть несколько вариантов произношения.
Имя Ольга произошло от древнескандинавского имени Helga, которое означает священный или святой. Это имя стало каноничным христианским после канонизации княгини Ольги в 1547 году.
Уменьшительно-ласкательные формы имени Ольга на украинском языке звучат так:
- "Оленька";
- "Олюня";
- "Олюнічка";
- "Олюся";
- "Олюсюня";
- "Олюсік";
- "Олюсічка";
- "Ольгуня";
- "Олічка";
- "Леля";
- "Лелека";
- "Льоля".
Согласно данным портала "Рідні", сейчас насчитывается 962 668 Оль среди украинок. Самые известные из них, например, звезды шоубизнеса: Оля Полякова, Ольга Сумская, Ольга Фреймут, Оля Цибульская, Ольга Винницкая (больше известна под псевдонимом Алена Винницкая).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как правильно по-украински называть по отчеству детей Юрия. Однако не все знают, как оно правильно звучит — Юрійович, или Юрієвич, Юріївна или Юрієвна.