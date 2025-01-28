Хватит говорить "Олєчка": как это имя правильно звучит на украинском языке

Есть как минимум 12 разных вариантов

В именах в украинском языке часто используют уменьшительно-ласкательные формы. Однако некоторые из них до сих пор произносят неправильно. Например, следует запомнить, что в украинском говорить "Олєчка" — не верно.

"Телеграф" рассказывает, как правильно обращаться к Ольге на украинском языке. Есть несколько вариантов произношения.

Имя Ольга произошло от древнескандинавского имени Helga, которое означает священный или святой. Это имя стало каноничным христианским после канонизации княгини Ольги в 1547 году.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Ольга на украинском языке звучат так:

"Оленька";

"Олюня";

"Олюнічка";

"Олюся";

"Олюсюня";

"Олюсік";

"Олюсічка";

"Ольгуня";

"Олічка";

"Леля";

"Лелека";

"Льоля".

Согласно данным портала "Рідні", сейчас насчитывается 962 668 Оль среди украинок. Самые известные из них, например, звезды шоубизнеса: Оля Полякова, Ольга Сумская, Ольга Фреймут, Оля Цибульская, Ольга Винницкая (больше известна под псевдонимом Алена Винницкая).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что как правильно по-украински называть по отчеству детей Юрия. Однако не все знают, как оно правильно звучит — Юрійович, или Юрієвич, Юріївна или Юрієвна.