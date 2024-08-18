Сейчас звучат очень необычно: какими именами украинцы называли своих детей 100 лет назад
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Эти имена были популярны 100 а то и 200 лет назад
В последние годы в Украине набирает обороты мода на древние украинские имена. Некоторые из них уже настолько забыты, что многие наши сограждане никогда о них и не слышали. Тем интереснее они кажутся сейчас.
"Телеграф" рассказывает о том, как украинцы называли детей много лет назад. Эти имена были популярны 100 а то и 200 лет назад.
Как любили называть девочек:
Сейчас такие имена могут поразить и удивить.
- Петрунелия — происходит от мужского имени Петр
- Агриппина — древнеримское имя, еще одна форма — Горпина
- Агафья — христианское женское имя, в переводе с древнегреческого — добрая, хорошая
- Федора — старое имя греческого происхождения, происходит от мужского — Федор
- Михайлина — женская форма имени Михаил
- Прасковия (Парасковия) — в прошлом было популярным украинским именем, каноническая форма — Параскева.
Не менее интересны были имена и у мальчиков. Среди них:
- Аким — происходит от древнееврейского имени Йехоаким
- Евстакий — украинское имя греческого происхождения, производные формы — Евстахий, Стах, Остап
- Лаврентий — имя, которое могло уйти от латинского "Лавр", или от названия города Лаврент в Италии
- Ярема — образованное от имени библейского пророка Иеремии
- Якуб — украинское мужское имя древнееврейского происхождения
- Эвальд — старое немецкое имя
- Август — латинское имя, которое также имеет женскую версию — Августина.
Напомним, ранее мы писали о том, что редкие женские имена, о которых вы могли не слышать.