Сейчас звучат очень необычно: какими именами украинцы называли своих детей 100 лет назад

Эти имена были популярны 100 а то и 200 лет назад

В последние годы в Украине набирает обороты мода на древние украинские имена. Некоторые из них уже настолько забыты, что многие наши сограждане никогда о них и не слышали. Тем интереснее они кажутся сейчас.

"Телеграф" рассказывает о том, как украинцы называли детей много лет назад. Эти имена были популярны 100 а то и 200 лет назад.

Как любили называть девочек:

Сейчас такие имена могут поразить и удивить.

Петрунелия — происходит от мужского имени Петр

Агриппина — древнеримское имя, еще одна форма — Горпина

Агафья — христианское женское имя, в переводе с древнегреческого — добрая, хорошая

Федора — старое имя греческого происхождения, происходит от мужского — Федор

Михайлина — женская форма имени Михаил

Прасковия (Парасковия) — в прошлом было популярным украинским именем, каноническая форма — Параскева.

Не менее интересны были имена и у мальчиков. Среди них:

Аким — происходит от древнееврейского имени Йехоаким

Евстакий — украинское имя греческого происхождения, производные формы — Евстахий, Стах, Остап

Лаврентий — имя, которое могло уйти от латинского "Лавр", или от названия города Лаврент в Италии

Ярема — образованное от имени библейского пророка Иеремии

Якуб — украинское мужское имя древнееврейского происхождения

Эвальд — старое немецкое имя

Август — латинское имя, которое также имеет женскую версию — Августина.

Напомним, ранее мы писали о том, что редкие женские имена, о которых вы могли не слышать.