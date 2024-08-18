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Сейчас звучат очень необычно: какими именами украинцы называли своих детей 100 лет назад

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Сейчас звучат очень необычно: какими именами украинцы называли своих детей 100 лет назад Новость обновлена 18 августа 2024, 17:06

Эти имена были популярны 100 а то и 200 лет назад

В последние годы в Украине набирает обороты мода на древние украинские имена. Некоторые из них уже настолько забыты, что многие наши сограждане никогда о них и не слышали. Тем интереснее они кажутся сейчас.

"Телеграф" рассказывает о том, как украинцы называли детей много лет назад. Эти имена были популярны 100 а то и 200 лет назад.

Как любили называть девочек:

Сейчас такие имена могут поразить и удивить.

  • Петрунелия — происходит от мужского имени Петр
  • Агриппина — древнеримское имя, еще одна форма — Горпина
  • Агафья — христианское женское имя, в переводе с древнегреческого — добрая, хорошая
  • Федора — старое имя греческого происхождения, происходит от мужского — Федор
  • Михайлина — женская форма имени Михаил
  • Прасковия (Парасковия) — в прошлом было популярным украинским именем, каноническая форма — Параскева.

Не менее интересны были имена и у мальчиков. Среди них:

  • Аким — происходит от древнееврейского имени Йехоаким
  • Евстакий — украинское имя греческого происхождения, производные формы — Евстахий, Стах, Остап
  • Лаврентий — имя, которое могло уйти от латинского "Лавр", или от названия города Лаврент в Италии
  • Ярема — образованное от имени библейского пророка Иеремии
  • Якуб — украинское мужское имя древнееврейского происхождения
  • Эвальд — старое немецкое имя
  • Август — латинское имя, которое также имеет женскую версию — Августина.

Напомним, ранее мы писали о том, что редкие женские имена, о которых вы могли не слышать.

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#Украина #Имена