В руководстве Украины большая перезагрузка: кто ушел, кого назначат и куда (обновляется)

Несколько министров покинули свои должности

В руководстве Украины произошли кадровые изменения. В отставку подали министр вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина, министр реинтеграции Ирина Верещук и заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, который отвечал за экономический и энергетический блоки.

Информация об увольнении Шурмы была обнародована на сайте Офиса президента. На фоне этого в сети появился снимок заявления Стефанишиной.

"Уволить Шурму Ростислава Игоревича с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины", — говорится в тексте указа Владимира Зеленского.

Нардеп Алексей Гончаренко в своем telegram-канале сообщил, что Шурму уволили не по собственному желанию, а нардеп Ярослав Железняк отметил, что это произошло "из-за позиции партнеров и откровенной коррупции".

Что касается Стефанишиной, то по данным Гончаренко, она займет пост министра юстиции, вместо Дениса Малюськи, но продолжит заниматься евроинтеграцией.

На место Шурмы, по словам Железняка, будет назначен глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Малюська, Камышин, а также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, уже написали заявления об увольнении и передали их в Раду. Кроме того, заявление написал глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

Кроме того, об отставке также сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

В СМИ также появилась информация о том, что уволить могут и главу МИД Дмитрия Кулебу, однако днем эту информацию наши источники не подтверждали.

Как сообщалось ранее, на Банковой рассматривают нового кандидата в министры инфраструктуры. На эту должность претендует глава правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.