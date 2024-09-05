Как правильно называть на украинском "голубику": одно из этих слов вы могли и не слышать

Развенчиваем языковые мифы о синей ягоде

В мире ягод существует много вкусных и полезных представителей. Одну из них мы особенно любим, однако часто называем неправильно, как и некоторые другие. А тем временем темно-синяя ягода, известная своим насыщенным вкусом и пользой для здоровья, имеет в украинском языке два официальных названия.

Итак, кустовое растение семейства брусничных с темно-синими съедобными ягодами называется "лохина". Она растет преимущественно на торфяных болотах и в субальпийском поясе гор, и принадлежит к тому же семейству, что и черника и брусника, что объясняет их сходство. Другое название голубики – "буяхи".

Это растение распространено в западном и центральном Полесье, изредка в левобережном Полесье, в Карпатах. Ягоды "буяхов" потребляют свежими и переработанными. Их сушат, используют для изготовления соков, компотов, варенья, вин, джемов, желе, муссов, смузи.

Когда речь идет о темно-синей ягоде, которая растет на болотах и в горах, в украинском языке можно употреблять как название "голубика", так и "буяхи". Оба названия являются правильными и взаимозаменяемыми. А знание правильных украинских слов не только обогащает наш словарный запас, но помогает лучше понимать богатство природы и языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть на украинском крыжовник. Это слово все слышали, но немногие вспомнят сразу.