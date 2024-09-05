Як правильно називати українською "голубіку": одне з ціх слів ви могли й не чути

Розвінчуємо мовні міфи про синю ягоду

У світі ягід існує багато смачних і корисних представників, одну з них ми особливо любимо, проте часто називаємо неправильно, як і деякі інші. А тим часом темно-синя ягода, відома своїм насиченим смаком та користю для здоров'я, має в українській мові аж дві офіційні назви.

Отже, кущова рослина родини брусницевих з темно-синіми їстівними ягодами називається лохина. Вона росте переважно на торф'яних болотах та в субальпійському поясі гір, і належить до тієї ж родини, що й чорниця та брусниця, що пояснює їхню схожість. Інша назва лохини – буяхи.

Ця рослина поширена в західному і центральному Поліссі, зрідка в лівобережному Поліссі, в Карпатах. Ягоди буяхів споживають свіжими та переробленими. Їх сушать, використовують для виготовлення соків, компотів, варення, вин, джемів, желе, мусів, смузі.

Коли йдеться про темно-синю ягоду, що росте на болотах та в горах, в українській мові можна вживати як назву "лохина", так і "буяхи". Обидві назви є правильними та взаємозамінними. Знання правильних українських слів не лише збагачує наш словниковий запас, але й допомагає краще розуміти багатство природи та мови.

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