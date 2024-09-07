Більше населення Київської, Харківської та Львівської областей: скільки українців виїхало з країни

Цифра вражає

З початку повномасштабної війни з України виїхали мільйони мешканців, переважно це жінки та діти. З початку 2024 року нашу країну залишили ще 400 тисяч громадян.

Такі дані дає Національний банк України у своєму макроекономічному та монетарному огляді за вересень 2024 року. Таким чином, з початку року кількість українських мігрантів зросла на 400 тисяч осіб та склала 6,7 мільйона.

Це величезна цифра – навіть трохи більше, ніж усе населення трьох областей України – Київської, Харківської та Львівської. На Київщині станом на 2022 рік мешкало 1,7 мільйона людей, на Харківщині було 2,5 мільйона жителів, а на Львівщині населення становило 2,4 мільйона. Сумарно це — 6,6 мільйона, що навіть на 100 тисяч менше, ніж кількість тих, хто залишив Україну станом на вересень 2024 року.

Якщо розглядати цю кількість у розрізі міст, то в Києві до повномасштабного вторгнення РФ, за даними "Мінфіну", станом на 1.01.2022 проживало 2,9 мільйона осіб. У Харкові – понад 1,4 мільйона. В Одесі 2022 року проживало — понад 1 мільйон і 100 тисяч людей. Постійне населення Дніпра станом на 1 січня 2022 року налічувало 968 502 особи. Ці міста є лідерами за кількістю населення в Україні.

Таким чином, за роки "великої" війни нашу країну покинуло навіть більше людей, як якби виїхали всі довоєнні жителі Києва, Харкова, Одеси та Дніпра. Це було б 5,3 мільйонів людей. А їх – 6,7 мільйона, тобто навіть якщо додати довоєнне населення Дніпра, все одно виїхало більше. Виходить, що кількість біженців з України перевищує сумарну кількість населення чотирьох найбільших міст України за кількістю мешканців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що після того, як Угорщина ухвалила постанову про обмеження допомоги для українців з неприфронтових регіонів, громадян України із Закарпаття почали виселяти із притулків для біженців. На вулиці опинилися десятки людей.