Журналістка забороненого видання "Страна.ua" подала до суду на відомого блогера: той відреагував із гумором

Блогер уже звернувся із заявою до СБУ

Колишня заступник головного редактора підсанкційного видання "Страна.ua" Світлана Крюкова подала до суду проти волонтера та блогера-мільйонника Ігоря Лаченкова. Вона збирається за допомогою адвоката відстоювати свою "честь, гідність та ділову репутацію".

Про це розповів сам Лаченков у своєму Telegram-каналі "Лачен пише". Також цю інформацію підтвердив і двокатий Крюкової Олексій Шевчук.

Журналістка забороненого в Україні видання "Страна.ua" Світлана Крюкова подала позов до Печерського райсуду Києва проти волонтера Ігоря Лаченкова. Вона вважає, що блогер зазіхнув на її "честь, гідність та ділову репутацію".

Колишня заступник головного редактора "Страна.ua" представила свого адвоката — захищатиме її інтереси в суді Олексій Шевчук, який анонсував "цікавий судовий процес".

За його словами, на Крюкову "здійснювався і здійснюється" медійний тиск і атака.

"Передаю вітання усім, хто називав жінку-журналіста негативними висловами, позови вже в суді. Процес обіцяє бути цікавим", — написав Шевченко.

Крім Лачена, Крюкова також подала до суду проти юриста і блогера Євгена Проніна.

Ігор Лаченков спокійно відреагував на інформацію про позов проти нього. Він назвав Крюкову "проросійською" та звернувся до СБУ з проханням "припинити цю ганьбу".

"Я звертаюся до керівництва СБУ припинити цю ганьбу і нарешті прибрати всіх цих го-єдів, які тягли сюди проросійські наративи ще дуже давно. Це просто такий сюр, що в голові вже не вкладається", — написав Лачен.

Крім цього, Лачен подякував журналістам за використання його фото у невимушеній обставці, яке ілюструє матеріал про судовий позов Крюкової проти блогера.

Волонтер з гумором ставиться до цієї ситуації і просить використати саме це його фото:

На ситуацію також відреагували в Telegram-каналі "Відсіч", де автори поста звернулися до РНБО та СБУ. Також, на їхню думку, ця справа "скоро розвалиться".

"Чому РНБО і СБУ ігнорують проросійських консерв? Де блокування, санкції і підозри? Скільки ще петицій треба, щоб ви звернули на це увагу?", — йдеться в пості.

Хто такий Ігор Лаченков

Ігор Лаченков (Лачен) — це блогер-мільйонник, автор Telegram-каналу "Лачен пише" та відомий волонтер. Лаченков народився у Дніпрі та навчався на економічному факультеті Харківського університету. Нині йому 25 років.

У червні 2022 року Сергій Притула разом із Лаченом запустили проект "Народний Байрактар", у рамках якого за три доби було зібрано 600 мільйонів гривень.

Тоді компанія Baykar передала три байрактори Україні безкоштовно, а на зібрані гроші волонтери купили штучний супутник для потреб ЗСУ.

У 2023 році Ігор повідомив, що отримав медаль "За сприяння військовій розвідці України ІІ-го ступеня". Нагороду йому особисто вручив голова ГУР МО Кирило Буданов.

Хто така Світлана Крюкова

Світлана Крюкова — українська журналістка, колишній перший заступник головного редактора інтернет-видання "Страна.ua", яке потрапило у 2021 році під санкції РНБО та було заблоковано в Україні.

Народилася Світлана у Києві. Кар’єру в журналістиці розпочинала як економічний журналіст, який спеціалізується на державних фінансах та економічній політиці.

У 2021 році посідала 42-е місце у рейтингу 100 найвпливовіших жінок України за версією журналу "Фокус".

З липня 2024 року тимчасово призупинила свою журналістську діяльність.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній поліцейський підполковник Віталій Манасян, звільнений після розголосу скандалу в столичному ресторані "Goodwine", подав позов до суду на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Він вимагає визнати наказ про звільнення незаконним та скасувати його.