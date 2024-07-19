Дошло до сравнений с Шарием: Гончаренко и Притула сцепились из-за тысячи гривен

Украинцы уже традиционно разделились на два лагеря в очередном скандале

В сети разгорелся скандал между нардепом от "Евросолидарности" Алексеем Гончаренко и шоуменом, а сегодня волонтером Сергеем Притулой. Причина спора — донат, а точнее его сумма, которая показалась недостаточной.

Спор между политиком и волонтером длился не один день. Участие в нем принял и пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Сергей Притула задонатил 1000 гривен на оптику для мобильных огневых групп, которые регулярно сбивают "Шахеды". Этот сбор на ПЗРК "Игла" и оптику организовал его же благотворительный фонд. Об этом он отчитался в социальной сети.

Однако пророссийскому блогеру Анатолия Шарию показалось, что этой суммы мало. Он назвал Притулу "мультмиллионером", который не постеснялся пропиариться на таком скромном пожертвовании. Пост с аналогичным посылом опубликовал и нардеп Гончаренко.

Волонтер не стал молчать и напомнил, что нет фиксированной суммы доната — это дело добровольное. И рассказал, что общего у Гончаренко и Шария.

"Что общего между Гончаренко и Шарием, кроме георгиевской ленты в голове? Правильно – обесценивание рутинного доната. Кроме грубых донатов размером в сотни тысяч гривен (в общей сложности в 2024 уже около 2 млн грн), я, как и каждый нормальный человек, практикую ситуативные донаты, из доступного на данный момент состояния средств на карте. Но Леша и Толя полагают, что это плохо. Интересно, они договаривались о синхронности так ли совпало? Как думаете?", — написал Притула.

Алексей Гончаренко попытался уколоть его, сказав, что тот сутки думал над тем, как бы ответить на обвинения в свою сторону. И снова язвительно прокомментировал пожертвование волонтера в свой же фонд.

"Сережка, ну целый день думать об ответе? Уволь ты своих приколистов. Смотри мастер класс: Что общего между приютом и секс-работницей? После встречи с другой у тебя останется на 900 гривен больше… Ну а если по фактам. Это действительно я обесценил помощь ВСУ. Мультимиллионер Сергей Притула бросает тысячу гривен фонда Сергея Притулы и постит в твиттере Сергея Притулы", — написал нардеп.

В сети некоторые украинцы поддержали травлю волонтера за донат в тысячу гривен и заявили, что при его доходах он мог бы позволить себе больше денег жертвовать на ВСУ. Другие же наоборот осудили Гончаренко и заявили, что тот "пробил дно" своими высказываниями.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что мать скандального нардепа Николая Тищенко оправдала его выходки. Женщина торгует носками и цветами возле метро, пока ее сын ведет роскошную жизнь.