Носите сокровище в кармане? Гривневую монету продают на аукционе за полторы тысячи, как она выглядит (фото)

Таких монет осталось немного

Сейчас украинцы довольно редко используют бумажные деньги и монеты, ведь большинство оплат происходит картой. Поэтому некоторые и не догадываются, что могут иметь в кармане или кошельке настоящее нумизматическое сокровище. Так, некоторые монеты 1 гривны продаются на рынке за 1,5 тысячи грн.

На аукционном портале violity.com выставлено 10 монет одной гривны 1995 года выпуска. Их стартовая цена составляет от 16 тысяч гривен.

Заметим, что не все монеты 1 гривны считаются коллекционными и высоко ценятся. Одной из самых популярных у нумизматов является одна гривна 1995 года, ведь ее тираж был довольно ограничен. Точные данные не известны, но коллекционеры говорят о 52 тысячах штук. А это для монет немного.

Монету 1 гривна 1995 года также можно найти на разных порталах, где цена стартует от 500 грн до 16 тысяч за одну штуку.

По словам нумизматов, существует несколько разновидностей монеты 1 грн 1995 г. В обороте Украины чаще всего встречаются разновидности 1АБ1.1 и 1АБ1.2. У первой монеты толстый шрифт букв на гурте, у второй — тонкий. Однако есть и другие разновидности, которые считаются жемчужинами и их очень редко можно встретить.

К тому же дорого продать можно редкие гривны, у которых на аверсе указана дата 1995 года, а на гурте — 1992, 1994 или 1996. Это были пробные экземпляры, их тираж неизвестен. То есть любая монета 1 гривна 1995 года ценна.

Сколько же стоят разные виды 1 гривны 1995 года

1БАг, гладкий гурт — 7000 — 9000 грн

1АБ1(1992), на гурте дата 1992 — договорная

1АБ1(1994), на гурте дата 1994 — договорная

1АБ1.1, широкий кант — 500 — 800 грн

1АБ1.2, широкий кант — 500 — 800 грн

1АБ1(1996), на гурте дата 1996 — договорная

2ААч, гладкий гурт— 2800 — 5600 грн

2АА1.1, узкий кант — 1400 — 2800 грн

2АА1.2, узкий кант — 1400 — 2800 грн

2АА2, три точки на гурте — 11 000 — 16 000 грн

Ранее "Телеграф" рассказывал, что НБУ ограничит использование некоторых банковских карт за границей.