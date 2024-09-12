"Порошенко" позвонил главе МИД Польши: как известные пранкеры разыграли министра

Россияне не в первый раз вводят в заблуждение западных политиков

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Они утверждают, что провели с ним разговор от имени пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров сообщили в своем Telegram-канале. Они также выложили запись разговора.

В частности, глава МИД Польши заявил, что его страна готова помочь Украине с призывом в армию украинцев, живущих на польской территории. Он отметил, что Польша может подготовить для Украины несколько бригад, состоящих из украинцев.

Кроме того, Сикорский подчеркнул, что пока Польша не готова отправить свои войска в Украину. Однако, по его словам, эта позиция может измениться, если оборона Украины начнет разрушаться, Россия захватит Одессу или это позволит мирное соглашение.

Сикорский также отметил, что в настоящее время в Польше обсуждается вопрос сбития российских ракет над Украиной. Но пока согласия нет.

Он также назвал идею вступления Украины в НАТО "разменной монетой", которую используют с Россией. Министр подчеркнул, что в Европе нет желания воевать с РФ.

Глава МИД Польши заявил, что вступление Украины в ЕС будет проходить поэтапно, но этот процесс может занять десятилетие. По его словам, европейцам якобы невыгодно принимать к себе страну с "конкурентоспособным сельским хозяйством" и большим населением.

Пранкеры также утверждают, что Сикорский якобы рассмеялся, когда говорил о подрыве "Северных потоков". По его словам, кто бы ни взорвал "Северные потоки", он проделал качественную работу.

"Это отличная работа. Теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили", — якобы сказал он.

Сикорский также сказал, что люди из команды бывшего президента США Дональда Трампа заявили ему, что он будет угрожать президенту РФ Путину эскалацией. По словам главы МИД Польши, Трамп хочет заключить лучшее соглашение о мире в Украине.

Стоит отметить, что представитель Министерства иностранных дел Павел Вронский сообщил, что не слышал об этом разговоре, пишет PAP. По его словам, в "ситуации, когда в основном российская сторона распространяет дипфейки, каждый сегодня может говорить с кем-либо". Он отметил, что обычно не комментирует подобные инциденты.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Польша имеет полное право сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве при условии, что они создают угрозы атомным электростанциям Украины. Повторение Чернобыльской катастрофы Европе не требуется.