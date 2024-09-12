По стопам брата: сестра легендарного "Да Винчи" пошла служить в его батальон (фото)

Девушка решила продолжить дело своего брата

Младшая сестра павшего Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла подписала контракт с ВСУ. Девушка пополнила ряды легендарного батальона "Волки Да Винчи", командиром которого до последнего вздоха был ее старший брат.

Она уже приступила к несению службы. Об этом сообщила журналистка "Цензор.НЕТ" Виолетта Киртока.

Александра — младшая сестра "Да Винчи". Девушка решила связать свою жизнь с военной службой и пошла по стопам своего легендарного брата, гибель которого стала огромной утратой для всей ее семьи.

У Саши есть сестра-близнец Ангелина, а также брат Иван и сестры Марьяна и Карина.

Девушка подписала контракт с ВСУ и пошла служить в 1-й отдельный штурмовой батальон "Волки Да Винчи", который создал ее брат Дмитрий и которым он командовал вплоть до своей гибели.

Александара свое решение не комментирует. В соцсети можно найти лишь одно фото из поезда, где девушка сфотографировалась в форме ВСУ:

Напомним, Дмитрий Коцюбайло, уроженец Ивано-Франковской области, в 18 лет, сразу после Майдана, отправился на фронт, чтобы защищать Украину от российской агрессии.

Его путь воина начался в 2014 году. Он участвовал в ожесточенных боях за Покровск, Карловку, Пески и Савур-Могилу. В том же году под Донецком получил тяжелое ранение, но, поправившись, немедленно вернулся к боевым собратьям.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло стал первым добровольцем, отмеченным званием Героя Украины еще при жизни.

7 марта 2023 г. он героически погиб в бою под Бахмутом, Донецкой области, защищая нашу землю от оккупантов. Ему было всего 27 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Киевсовет принял решение о выделении в Киеве земельного участка под сквер имени погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи".