Стопами брата: сестра легендарного "Да Вінчі" пішла служити в його батальйон (фото)

Дівчина вирішила продовжити справу свого брата

Молодша сестра загиблого Героя України Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла підписала контракт із ЗСУ. Дівчина поповнила лави легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", командиром якого до останнього подиху був її старший брат.

Вона вже розпочала несення служби. Про це повідомила журналістка "Цензор.НЕТ" Віолетта Кіртока.

Олександра — молодша сестра Дмитра "Да Вінчі". Дівчина вирішила пов’язати своє життя з військовою службою і пішла стопами свого легендарного брата, загибель якого стала величезною втратою для її сім’ї.

Саша має сестру-близнючку Ангеліну, а також брата Івана і сестер Мар’яну та Каріну.

Дівчина підписала контракт із ЗСУ і пішла служити до 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі", який створив її брат Дмитро і яким він командував аж до своєї загибелі.

Олександра своє рішення не коментує. У соцмережі можна знайти лише одне фото з поїзда, де дівчина сфотографувалася у формі ЗСУ:

Нагадаємо, Дмитро Коцюбайло, уродженець Івано-Франківської області, у 18 років, одразу після Майдану, вирушив на фронт, щоб захищати Україну від російської агресії.

Його шлях воїна розпочався у 2014 році. Він брав участь у запеклих боях за Покровськ, Карлівку, Піски та Савур-Могилу. У тому ж році під Донецьком отримав тяжке поранення, але, одужавши, негайно повернувся до бойових побратимів.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло став першим добровольцем, відзначеним званням Героя України ще за життя.

7 березня 2023 року він героїчно загинув у бою під Бахмутом, Донецької області, захищаючи нашу землю від окупантів. Йому було лише 27 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Київрада ухвалила рішення про виділення у Києві земельної ділянки під сквер імені загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі".