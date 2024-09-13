Попадал в скандал с "золотыми" яйцами для ВСУ и боролся за F-16: где сейчас бывший министр обороны Резников (видео)

На свежем видео бывший министр обороны рассказал, что он теперь делает

Алексей Резников был министром обороны Украины с 4 ноября 2021 года по 5 сентября 2023 года. С момента отставки чиновник перестал вести свою страницу в Facebook и практически пропал из новостей. Однако, недавно он объявился в Праге и дал интервью, в котором рассказал, чем сейчас занимается и имеет ли политические амбиции в Украине.

"Телеграф" решил напомнить читателям, чем запомнился Алексей Резников на посту министра обороны и чем он занимается после отставки.

Алексей Резников — борьба за F-16 и скандал с коррупцией

Алексей Резников запомнился украинцам как министр обороны, который работал во время войны. Он был в составе делегации, которая ездила в Беларусь на переговоры спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Пребывая на своем посту и имея дипломатический опыт Алексей Резников инициировал встречи в формате "Рамштайн", на которых собирались около 50 министров обороны разных стран и обсуждали военные потребности Украины. Усилиями Резникова ВСУ получили на вооружение танки Leopard 2, а украинскую противовоздушную оборону усилили ЗРК Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Кроме того, Алексей Резников в должности министра обороны прилагал все усилия для передачи Украине от западных партнеров истребителей F-16. А также задолго до, собственно, их получения, договорился о программах обучения украинских пилотов и других военных в странах Европы.

Фото: Getty Images

Однако, репутацию Алексея Резникова подпортил скандал с "золотыми" яйцами для ВСУ по 19 гривен за штуку, а потом еще один — с завышенными ценами на одежду и белье для военных. В результате этих журналистских расследований лишились своих должностей заместители Резникова, тогда как он сам вышел сухим из воды.

Под давлением общественного резонанса в сентябре 2023 года Алексей Резников был уволен с поста министра обороны, а его место занял Рустем Умеров, который до сих занимает эту должность. При этом в недавнем интервью "Радио Свобода" бывший глава Минобороны рассказал, что к нему не обращались следователи в контексте этих коррупционных расследований.

Фото: Getty Images

Алексей Резников сейчас — где он и чем занимается

После отставки Алексей Резников пропал из соцсетей. В апреле 2024 года появилась информация о том, что бывший министр обороны стал новым директором "Безопасных и оборонных программ" в Украинском институте будущего. Об этом в Facebook сообщил директор института Игорь Лиски. По его словам, Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны.

А уже 1 сентября журналисты опубликовали видео с Резниковым в Праге, где он ответил на несколько вопросов. По словам Алексея Резникова, его жизнь продолжается и он не имеет никаких политических амбиций. Также он не собирается возвращаться на государственную службу, чему очень рады его близкие.

Как рассказал Резников, сейчас он на частном уровне делает все, что может для победы Украины. Также он признался, что готовит курс семинаров по переговорах для студентов, так как получил приглашения на преподавательство от нескольких университетов.

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