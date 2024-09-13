Попадав у скандал із "золотими" яйцями для ЗСУ та боровся за F-16: де зараз колишній міністр оборони Резніков (відео)

На свіжому відео колишній міністр оборони розповів, що він тепер робить

Олексій Резніков був міністром оборони України з 4 листопада 2021 року до 5 вересня 2023 року. З моменту відставки чиновник перестав вести свою сторінку у Facebook і практично зник із новин. Проте, нещодавно він з’явився у Празі та дав інтерв’ю, в якому розповів, чим зараз займається та чи має політичні амбіції в Україні.

"Телеграф" вирішив нагадати читачам, чим запам’ятався Олексій Резніков на посаді міністра оборони та чим він займається після відставки.

Олексій Резніков — боротьба за F-16 та скандал з корупцією

Олексій Резніков запам’ятався українцям як міністр оборони, який працював під час війни. Він був у складі делегації, яка їздила до Білорусі на переговори за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перебуваючи на своїй посаді та маючи дипломатичний досвід, Олексій Резніков ініціював зустрічі у форматі "Рамштайн", на яких збиралися близько 50 міністрів оборони різних країн та обговорювали військові потреби України. Зусиллями Резнікова ЗСУ отримали на озброєння танки Leopard 2, а українську протиповітряну оборону посилили ЗРК Patriot, NASAMS та IRIS-T.

Окрім того, Олексій Резніков на посаді міністра оборони докладав усіх зусиль для передачі Україні від західних партнерів винищувачів F-16. А також задовго до їх отримання, домовився про програми навчання українських пілотів та інших військових у країнах Європи.

Фото: Getty Images

Однак, репутацію Олексія Резнікова зіпсував скандал із "золотими" яйцями для ЗСУ по 19 гривень за штуку, а потім ще один — із завищеними цінами на одяг та білизну для військових. Внаслідок журналістських розслідувань втратили свої посади заступники Резнікова, тоді як він сам вийшов сухим із води.

Під тиском громадського резонансу у вересні 2023 року Олексія Резнікова було звільнено з посади міністра оборони, а його місце зайняв Рустем Умеров, який досі обіймає цю посаду. При цьому в недавньому інтерв’ю "Радіо Свобода" колишній голова Міноборони розповів, що до нього не зверталися слідчі у контексті цих корупційних розслідувань.

Фото: Getty Images

Олексій Резніков зараз — де він і чим займається

Після відставки Олексій Резніков зник із соцмереж. У квітні 2024 року з’явилася інформація про те, що колишній міністр оборони став новим директором "Безпечних та оборонних програм" в Українському інституті майбутнього. Про це у Facebook повідомив директор інституту Ігор Ліскі. За його словами, Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни.

А вже 1 вересня журналісти опублікували відео з Резніковим у Празі, де він відповів на кілька запитань. За словами Олексія Резнікова, його життя продовжується і він не має жодних політичних амбіцій. Також він не має наміру повертатися на державну службу, чому дуже раді його близькі.

Як розповів Резніков, зараз він приватно робить все, що може, для перемоги України. Також він зізнався, що готує курс семінарів з переговорів для студентів, тому що отримав запрошення на викладання від кількох університетів.

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