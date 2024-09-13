Более 20 лет в браке и имеет пять детей: что известно о личной жизни мэра Львова Андрея Садового (фото)

Вместе с женой Екатериной Андрей Садовой родили пятерых сыновей

Андрей Садовой — несменный мэр Львова уже около 20 лет. Он пришел на должность в 2006 году и остается на ней до сих пор, ведь его каждый раз переизбирали на местных выборах. В свое время Андрей Иванович создал политическое объединение "Самопомощь", которое позже стало партией и в 2019 году он возглавил избирательный список "Самопомощи" на парламентских выборах. Кроме того, Садовой баллотировался на президентские выборы, однако перед голосованием снял свою кандидатуру. А что же известно о личной жизни политика и бессменного мэра Львова?

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит жена Андрея Садового Екатерина и чем она занимается.

Андрей Садовой — более 20 лет в браке с Екатериной Кит-Садовой

Сейчас Андрею Садовому 56 лет, он в политике практически с начала украинской независимости. Как и браке — он женился в 2001 с Екатериной Кит. И надо сказать, что она не такая публичная, как ее муж политик.

Известно, что Екатерина Кит-Садовая — известная во Львове искусствовед. Кроме того, жена мэра Львова совладелица медиахолдинга ТРК "Люкс", в состав которого входят радиостанции Радио Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, интернет-издание Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" и рекламное агентство "Люкс". В браке с Андреем Садовым Екатерина родила пятерых сыновей — Ивана, Тадея, Михаила, Иосифа и Антония. К слову, в августе 2024 года мэр Львова Андрей Садовый и его жена Екатерина Кит-Садовая возобновили брачные обеты.

Жена Садового богаче мужа-мэра

Андрей Садовой, судя по его декларации, живет исключительно на мэрскую зарплату — в первый год полномасштабного вторжения он задекларировал более 813 тысяч гривен зарплаты. А на его счету в одном из банков лежит чуть меньше 6 тысяч гривен сбережений. А вот его жена, как гласит все та же декларация чиновника, зарабатывает в разы больше мужа, имеет недвижимость, земельные участки и авто.

Так, в декларации указано, что Екатерина Кит-Садова владеет земельным участком во Львове, стоимостью более полумиллиона гривен. В 2014 году она купила дом на 660 квадратов за более 4,5 миллионов гривен. На Екатерину Кот-Садовую записаны два автомобиля — SKODA KODIAK 2017 года за 968 тысяч 700 гривен, приобретенная в 2017 году, и MERSEDES-BENZ V300 2021 года выпуска за 2 миллиона 374 тысячи 350 гривен. Эту машину она тоже приобрела в 2021 году. На счетах у жены Садового тогда было 28 тыс. долларов США и 430 тыс. грн. Также, согласно декларации у нее есть несколько кредитов в разных украинских банках.

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