Убийство было продуманным: дочь Ирины Фарион сделала новые заявления в суде

София вместе с командой адвокатов борется за переквалификацию дела, чтобы Зинченко получил пожизненное заключение вместо 15 лет

Семья убитой Ирины Фарион потребует пожизненного заключения для подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко. Дочь погибшей, София Особа, заявила, что будет настаивать на изменении квалификации дела для назначения максимального наказания.

Женщина сообщила, что приложит все усилия, чтобы дело об убийстве ее матери переквалифицировали. Об этом она сказала во время пресс-конференции во Львове, передают Новости.LIVE.

"По состоянию на сегодняшний день его (Зинченко) подозревают в совершении умышленного убийства, то есть в части первой ст.115. Я считаю, что есть все основания для переквалификации на часть вторую этой статьи (одним из пунктов ч.2 ст. 115 УК является заказное убийство), — ред.), которая предусматривает санкцию "пожизненного лишения свободы", — сказала адвокат потерпевшей стороны Наталья Романик.

Дочь известной филологини София Особа считает, что это убийство готовилось тщательно. По ее мнению, убийца выбрал именно тот день, потому что, вероятно, понял, что языковед планирует куда-то ехать.

Также семья настаивает на том, чтобы подозреваемый Вячеслав Зинченко лично присутствовал на судебных заседаниях.

На пресс-конференции также присутствовал иеромонах-студит Юстин Бойко, поддерживающий семью погибшей. "Я знал Ирину и хочу быть рядом с семьей", — отметил священник. Он говорит, что люди постоянно его просят молиться, при чем за подозреваемого.

Напомним, в Ирину Фарион вечером 19 июля выстрелил неизвестный и скрылся с места происшествия. Это произошло возле ее дома во Львове. Женщину госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы и прооперировали. Но, несмотря на усилия медиков, спасти Ирину Фарион не удалось — через несколько часов она скончалась в больнице.

Подозреваемый в убийстве 18-летний Вячеслав Зинченко 25 июля был задержан в Днепре. На следующий день суд избрал меру пресечения парню — три месяца содержания под стражей без права внесения залога. Молодой человек не признает себя виновным в преступлении. Его родители тоже не верят, что сын мог совершить такое, и называют его патриотом.

Ранее "Телеграф" писал, что если бы не убийство, Ирину Фарион могли посадить. В СБУ рассказали, за что.