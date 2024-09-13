Вбивство було продуманим: донька Ірини Фаріон зробила нові заяви в суді

Софія разом із командою адвокатів бореться за перекваліфікацію справи, щоб Зінченко отримав довічне ув'язнення замість 15 років

Родина вбитої Ірини Фаріон вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного у вбивстві 18-річного В'ячеслава Зінченка. Донька загиблої, Софія Особа, заявила, що наполягатиме на зміні кваліфікації справи для призначення максимального покарання.

Жінка повідомила, що докладе всіх зусиль, щоб справу про вбивство її матері перекваліфікували. Про це вона сказала під час пресконференції у Львові, передає Новини.LIVE.

"Станом на сьогодні його (Зінченка) підозрюють у скоєнні умисного вбивства, тобто в частині першій ст.115. Я вважаю, що є всі підстави для перекваліфікації на частину другу цієї статті (одним із пунктів ч.2 ст. 115 ККУ є замовне вбивство, — Ред.), яка передбачає санкцію "довічного позбавлення волі", — сказала адвокат потерпілої сторони Наталія Романик.

Дочка відомої філологині Софія Особа вважає, що це вбивство готувалось детально. На її думку, вбивця обрав саме той день, бо, ймовірно, зрозумів, що мовознавиця планує кудись їхати.

Також родина наполягає на тому, щоб підозрюваний В'ячеслав Зінченко був особисто присутній на судових засіданнях.

На пресконференції також був присутній ієромонах-студит Юстин Бойко, який підтримує родину загиблої. "Я знав пані Ірину і хочу бути поруч з родиною", — зазначив священник. Він каже, що люди постійно його просять молитися, при чому за підозрюваного.

Нагадаємо, в Ірину Фаріон ввечері 19 липня вистрелив невідомий і втік із місця події. Це сталося біля її дому у Львові. Жінку госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови та прооперували. Але, попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося — за кілька годин вона померла у лікарні.

Підозрюваного у вбивстві 18-річного В’ячеслава Зінченка 25 липня затримали у Дніпрі. Наступного дня суд обрав запобіжний захід хлопцю — три місяці тримання під вартою без права внесення застави. Молодик не визнає себе винним у злочині. Його батьки також не вірять, що син міг скоїти таке, і називають його патріотом.

Раніше "Телеграф" писав, що якби не вбивство, Ірину Фаріон могли б посадити. В СБУ розповіли, за що саме.