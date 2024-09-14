Похолодає аж до +12°С: які регіони накриє осіння погода вже найближчим часом
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Бабине літо закінчується
В Україні добігають кінця теплі деньки осені. Адже вже незабаром стовпчик термометра опуститься до +12°С.
Про це свідчать дані з порталу Укргідрометцентр. Вже з понеділка, 16 вересня, синоптики прогнозують поступове зниження температури.
На початку наступного тижня синоптики прогнозують від +23 до 25°С вдень та від +11°С до 16°С вночі. Подекуди будуть сильні дощі та зливи, які принесуть значне похолодання.
Коли в Україні температура опуститься до +12°С?
Вже в четвер, 19 вересня, на західних регіонах температура вдень буде до +21°С. Вночі повітря охолоне до +10°С. На сході країні дощів та опадів не очікують і середньодобова температура буде трохи вищою. Так, вдень обіцяють до +23°С, а вночі — до +11°С. Північні регіони теж очікує похолодання до +23°С вдень та до +12°С вночі.
В центрі країни синоптики вдень обіцяють до +24°С, а вночі до +11°С. В Києві також буде прохолодно, там вночі стовпчик термометра опуститься до +10°С. На півдні країни буде до +24°С вдень та до +16°С вночі. На 19 вересня в Україні не прогнозуються дощі. Пориви вітру становитимуть 5-10 м/с.
Нагадаємо, що в столиці найближчими днями прогнозують теплу погоду, яку не зіпсують дощі.
Раніше "Телеграф" розповідав, якої погоди очікувати у вересні та чи затримається тепло надовго.