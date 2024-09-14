Пьяный мужчина расстрелял полицейских в Хмельницкой области: "успокаивать" его пришлось спецназовцам

Ранение получили правоохранитель и гражданский

Расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского. На Хмельнитчине, в результате спецоперации КОРД, был задержан мужчина, который выпустил по работникам и служебным автомобилям полиции 60 патронов из автомата Калашникова.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Инцидент произошел 14 сентября в селе Олешин Хмельницкой территориальной громады.

"Экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил автомобиль местного жителя для проверки причин движения во время комендантского часа. Выяснялось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — "Драгер" засвидетельствовал наличие 1,27 промилле алкоголя в организме", — говорится в сообщении.

Правоохранители составили на водителя протокол. После этого водитель, проживающий неподалеку, пошел домой вроде бы для решения вопроса с транспортным средством, при этом оставив в автомобиле своего товарища.

Через некоторое время он вернулся на место происшествия с автоматом Калашникова и начал стрелять в полицию. Полицейские открыли ответный огонь и вызвали помощь.

В результате инцидента, ранения получили правоохранитель и гражданский. Повреждения получили и два автомобиля полиции. Злоумышленника задержали спецназовцы КОРД.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Процессуальное руководство осуществляет спецпрокуратура. Продолжается осмотр места происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле Черкасской области. Были возбуждены уголовные производства по четырем статьям.