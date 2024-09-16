Когда закончится "настоящий Армагеддон" и Украину покинет шквальный ветер

Не в первый раз в Украине так сильно дуют ветры

В Центральной Европе продолжает бушевать непогода, которая затрагивает и Украину. Так, почти по всей территории объявлено штормовое предупреждение со шквальным ветром до 20 м/с.

Как сообщила "Телеграфу" синоптик Кировоградского областного центра по гидрометеорологии Виктория Виноградова, сильные ветры будут продолжаться в Украине еще несколько суток.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, они несут суховеи, высушивают землю и засыпают песком. В результате чего в Киеве на одной из трасс уже затруднено движение. Однако, сколько еще Украину будет накрывать шторм, ответила синоптик.

"Еще 16-17 сентября ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Вот сегодня в Кропивницком был зафиксирован ветер 20 м/с. В дальнейшем ветер ослабится и максимальный на предстоящие четыре дня (не считая 17-е число) будет в пределах 8- 13 м/с. Ветер будет юго-восточным направлением", — пояснила Виноградова.

Она подчеркнула, что похожая ситуация будет наблюдаться в центральных, южных и северных регионах. Отмечая, что не в первый раз в Украине так сильно дуют ветры, но в этот раз они поднимают страшный Армагеддон.

"Одессу и Винницу накрыли дожди, потому что там стоит циклон. В Кировоградской области сильные осадки не прогнозируется. Разве что 18 сентября будет небольшой кратковременный дождь. Но Армагеддона у нас не будет. Кроме ветра, конечно", — добавляет синоптик.

По ее словам, 10 лет назад в Кропивницком был зафиксирован один из самых больших порывов ветра — 37 метров в секунду.

"Однако сейчас это 20 м/с, а дует так, что сухие ветки падают. Но, простите, надо их подпиливать", — говорит Виноградова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше из-за прорыва дамбы смыло целый город, где проживает более 6 тысяч человек. В настоящее время в населенном пункте отсутствует водо-, газо- и электроснабжение.