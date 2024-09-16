На одной из областных трасс Киева затруднено движение: что произошло

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Непогода продолжает бушевать не только в Центральной Европе, но и в Киеве. Так, в столице затруднено движение одной из трасс из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области. Отмечается, что порывы ветра в Киеве составляют от 13 до 21 м/с.

Ограниченная видимость в обе стороны может наблюдаться на 50 км автодороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, возле села Семиполки, Броварского района. Причиной стал сильный боковой ветер, поднимающий пыль с полей, образуя занавес.

"Будьте внимательны за рулем, выбирайте безопасную скорость и дистанцию движения", — отмечают в полиции.

Заметим, что по данным Укргидрометцентра, почти по всей территории Украины на 16 сентября объявлено штормовое предупреждение.

"До конца суток 16 сентября в центральных, южных, восточных, Тернопольской и Хмельницкой областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Напомним, что Одесса ушла под воду 15 сентября в результате сильного ливня. Уже показали последствия ненастья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше из-за прорыва дамбы смыло целый город, где проживает более 6 тысяч человек. В настоящее время в населенном пункте отсутствует водо-, газо- и электроснабжение.