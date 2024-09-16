Благотворительный фонд семьи Табаловых передал 27 FPV-дронов военным ТРО Одесщины

Благотворительный фонд семьи Табаловых передал 27 FPV-дронов для нужд одной из бригад ТРО Одесской области. Дроны закупили на средства, собранные во время проведения благотворительной акции четырех предприятий.

По результатам сбора на нужды фронта направлено еще 2 200 000 гривен. Это уже четвертая партия беспилотников, которую глава Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов передал защитникам.

До этого 35 FPV-дронов получили боевые подразделения СБУ, Национальной полиции и Государственной пограничной службы Украины в Хмельницкой области. Еще 30 дронов передали 118-й отдельной бригаде территориальной обороны Черкасской области.

А также 30 дронов были переданы военным подразделениям Николаевской области.

"Это последний этап передачи дронов, который мы провели здесь, в Одессе. Свыше 2 миллионов 200 тысяч гривен собрала совместная благотворительная акция Первомайского молочноконсервного комбината, ТМ "Волошковое поле", заводов "Одесский каравай" и Черкассылеб. На эти средства закуплены 122 FPV -дроны, которые уже переданы на запросы наших военных для нужд разных подразделений", — отметил Андрей Табалов.

Он также добавил, что закупку дронов уже не впервые производят исключительно у украинского производителя. В этих компаниях трудятся, в том числе и ветераны войны.

"Задача, которую мы сейчас ставим перед Благотворительным фондом семьи Табаловых — это новый сбор на средства радиоэлектронной борьбы для ВСУ. Сбор уже продолжается, присоединиться к нему просто — достаточно купить продукцию со специальной маркировкой на упаковке, каждая гривна по продажам идет на нужды войска", – подчеркнул Андрей Табалов.

Как сообщалось ранее, Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области.