Благодійна фундація родини Табалових передала 27 FPV-дронів військовим ТРО Одещини

Благодійна фундація родини Табалових передала 27 FPV-дронів для потреб однієї з бригад ТРО Одеської області. Дрони закупили на кошти, зібрані під час проведення благодійної акції чотирьох підприємств.

За результатами збору на потреби фронту направлено ще 2 200 000 гривень. Це вже четверта партія безпілотників, яку голова Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов передав захисникам.

До цього 35 FPV-дронів отримали бойові підрозділи СБУ, Національної поліції та Державної прикордонної служби України в Хмельницькій області. Ще 30 дронів передали 118-ій окремій бригаді територіальної оборони Черкаської області.

А також 30 дронів були передані військовим підрозділам Миколаївської області.

"Це останній етап передачі дронів, який ми провели тут, в Одесі. Понад 2 мільйони 200 тисяч гривень зібрала спільна доброчинна акція Первомайського молочноконсервного комбінату, ТМ "Волошкове поле", заводів "Одеський коровай" та Черкасихліб. На ці кошти закуплені 122 FPV-дрони, які вже передані на запити наших військових для потреб різних підрозділів", — зазначив Андрій Табалов.

Він також додав, що закупівлю дронів вже не вперше проводять виключно в українського виробника. В цих компаніях працюють, в тому числі і ветерани війни.

"Завдання, яке ми зараз ставимо перед Благодійною фундацією родини Табалових — це новий збір на засоби радіоелектронної боротьби для ЗСУ. Збір вже триває, долучитись до нього просто — достатньо купити продукцію зі спеціальним маркуванням на упаковці, кожна гривня з продажу йде на потреби війська", — наголосив Андрій Табалов.

Як повідомлялося раніше, Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.