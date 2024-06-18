Благотворительный фонд семьи Табаловых передал 2,5 млн грн на строительство дома для семей военных в Черкасской области

Такой проект в области реализуется впервые

Благотворительный фонд семьи Табаловых направил 2,5 млн грн для финансирования строительства инклюзивного дома для семей военнослужащих Черкасской области.

Так, 15 июня первые 10 семей военнослужащих получили ключи от новых квартир. Жилье передается семьям бесплатно, а сам проект строительства дома профинансирован за счет местного бизнеса.

Как рассказал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, здание возводили с 2022 года, сам проект обошелся в 40 млн грн, а расходы на его реализацию полностью взяли на себя предприниматели региона.

В общей сложности в доме 20 квартир.

"Первую очередь людей заселяют 15 июня. Кто получит жилье — решали по предоставлению воинских частей, где служили бойцы. Квартиры полностью переходят в собственность этих семей", — подчеркнул Игорь Татабурец.

Как рассказал глава Благотворительного фонда семьи Табаловых Андрей Табалов, поддержка военнослужащих была и будет главным направлением благотворительной помощи от компании.

"Мы понимаем, что наши военные требуют внимания и поддержки не только во время боевых действий, но и после возвращения домой. Задача государства на данном этапе – это создать комфортные и удобные условия для того, чтобы вернувшиеся с войны ветераны могли иметь комфортный уровень жизни, который будет учитывать все особенности здоровья. Поэтому мы присоединились к этому проекту, который инициировала Черкасская военная администрация. Мы будем продолжать поддерживать наших военных и призываем весь украинский бизнес так же приобщаться к проектам с столь важной социальной составляющей, как жилье для ветеранов", — сказал Андрей Табалов.

Все военнослужащие, получившие квартиры в доме, получили ранения. Поэтому дом имеет специальную планировку.

"Немножко нормы были увеличены, дверные проемы, проемы балконных дверей, и выход, вход на улицу и также лифт со второго этажа на первый и в само укрытие. Есть лифт инклюзивный, который изготовлен на заказ по индивидуальному проекту под это здание, люди могут заехать на коляске, пешком, спуститься, со второго или первого. В укрытии одновременно может находиться до 60 человек", — добавил начальник отдела капитального строительства Черкасской ВГА Иван Рудык.

Дом переоборудовали из бывшего детсада, ремонтировали его в течение двух лет. Подобный проект в области реализуется впервые.