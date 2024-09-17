Банковская тайна под вопросом: банки могут обязать раскрывать личные данные украинцев

У Главного юридического управления парламента есть замечания

В Украине могут обязать банки раскрывать банковскую тайну и личные данные клиентов по запросу полиции. Соответствующие нормы содержаться в законопроекте 11043 об усовершенствовании функций Нацбанка по государственному регулированию рынков финансовых услуг, который в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит во втором чтении.

Ко второму чтению в законопроект внесли несколько новых правил. В частности, пишет sud.ua, в статью 62 Закона "О банках и банковской деятельности" о порядке раскрытия банковской тайны хотят ввести новое основание для раскрытия банками информации о юридических и физических лицах, составляющей банковскую тайну. Их обяжут раскрывать ее органам Национальной полиции Украины – в случаях и в объеме, определенных статьей 31 Закона "О платежных услугах".

Кроме того, статья 31 этого же Закона может быть дополнена новой частью 7. Согласно нововведениям, в случае, если платежная операция пользователя содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Уголовного кодекса Украины, банк обязан, не позднее 24 часов после получения запроса предоставить данные о дате, типе, сумме и валюте операции, а также ряд других данных, среди которых:

геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции, а в случае осуществления платежной операции через кассу – ее адрес;

идентификационные данные получателя: фамилия, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Для юридического лица – полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины.

Согласно выводам Главного юридического управления парламента, речь идет о чрезвычайно широком объеме информации. Вместе с тем основания для направления такого запроса не ограничиваются.

"Также непонятно, каким образом поставщик платежных услуг будет определять, содержит ли операция признаки уголовного правонарушения" — добавили в управлении.

Юристы отметили, что такой законодательный подход не учитывает требований части второй статьи 32 Конституции (по защите конфиденциальной информации о личности). Кроме того, он также не соответствует критерию качества закона в контексте требований этой же статьи Конституции.

Вместе с тем, законопроект не содержит правовых норм, которые бы связывали вводимые законом ограничения охраняемых Конституцией Украины прав граждан с интересами национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. По мнению Главного юридического управления ВР, возможные нововведения противоречат Конституции Украины.

"Следовательно, введение распространения "информации обо всем надлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц", которое является конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и не учитывающим требования статьи 3 Конституции Украины", — резюмировали в управлении.

Как сообщал "Телеграф", Минфин будет предлагать повысить налоги "задним числом" с 1 октября. Налоговый Комитет Верховной Рады уже принял к повторному первому чтению версию правительственного законопроекта.