Цены на автогаз в Украине взлетят до небес? Озвучен неприятный прогноз

В сентябре АЗС будут продавать автогаз по цене 33-35 грн/литр

В Украине к концу 2024 года цена автогаза вырастет на треть. Она, скорее всего, превысит отметку 40 грн за литр.

Такой прогноз сделал эксперт аналитического агентства "НефтеРынок" Александр Сиренко. По его словам, из-за повышения акцизов на горючее уже в сентябре АЗС будут продавать автогаз по цене 33-35 грн за литр.

Но потом, считает эксперт, в октябре цена еще вырастет. Но уже из — за других факторов. Будут увеличиваться цены на границе из-за вступления в силу санкций на пропан-бутан из страны-агрессора.

Цены на бензин и дизельное топливо тоже повысятся. Но рост будет незначительным. Кроме того, есть еще одно предположение. Аналитики считают, что в Украине, несмотря на повышение акцизов на топливо, могут снизиться цены на бензин и ГП. Это может произойти из-за снижения цен на нефть в мире.

Выходит, что те, кто раньше экономил, эксплуатируя автомобиль на ГБО, теперь выгоды не будет, говорят эксперты Института исследований авторынка.

Дело в том, что автомобили из ГБО тратят на 20-30% больше горючего, чем бензиновые машины.

В Украине сейчас автогаз в среднем стоит 31,01 грн. за литр. Дороже всего автогаз стоит в Донецкой и Черниговской областях – в среднем 31,49 грн за литр. Дешевле всего – в Винницкой и Закарпатской областях (30,63 и 30,76 грн за литр соответственно).

Напомним, в Украине с сентября повысили топливо акцизы. Ставки акциза на бензин выросли с 211,5 до 242,6 евро, на дизельное топливо – с 139,5 до 177,6 евро, на автогаз – с 52 до 148 евро.

По расчетам авторов проекта, принятие закона приведет к удорожанию бензина на АЗС на 1,50 гривен за литр, дизеля на 1,95 гривен, автогаза на 5,8 гривен за литр.

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