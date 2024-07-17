Безуглая покинула "Слугу народа": как объяснила причину

Нардеп рассказала, почему приняла такое решение

Народный депутат Марьяна Безуглая, которую недавно уволили с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля в среду, 17 июля, вышла из фракции Слуги народа. Она подала соответствующее заявление

Об этом сообщил нардеп от партии Голос Ярослав Железняк в Telegram. По словам нардепа из "СН" Александра Федиенко, в ответ на сообщение о выходе Безуглой из фракции прозвучали "единичные аплодисменты". Он отметил, что не разделяет эту позицию.

"Но понимаю, что работать с единомышленниками, которые не разделяют ее мнение, крайне тяжело", — сказал он.

Сама Безуглая за два часа до объявления в Раде о ее выходе из "Слуги народа" написала в Facebook, почему она планирует это сделать. Она заявила, что больше не имеет "моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально".

По словам Безуглой, приоритеты коллег комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ей непонятны. Она добавила, что "самые большие атаки" после ее критики военного руководства и закона о мобилизации она получила "от членов "родной" фракции".

"Следовательно, учитывая сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально … А что же Президент? Мне больно, что очень тяжело пробиться к нему с очевидными фактами о проблемах в армии. Пытаюсь это сделать всеми способами. Передо мной каждый день возникает заслон из "профессионалов". Но за мной глаза военных в боевых подразделениях. Не сдаюсь, на это моральных сил достаточно", — резюмировала Безуглая.

Как сообщал "Телеграф", Безуглую внесли в базу "Миротворец". Причиной названо то, что она сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления.