Можно ли киевлянам прятаться в школьных укрытиях и брать домашних животных: у Кличко дали ответ

Как оказывается, в Киеве действует ряд ограничений и требований, а владельцам "пушистиков" могут отказать в доступе к бомбоубежищам - что стоит знать

В Киеве в школьные укрытия в случае объявления воздушной тревоги не будут пускать рядовых горожан во время уроков. Об этом по информационному запросу "Телеграфа" рассказали в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, комментируя ограничения и установленные требования по локациям безопасности.

— Согласно абзацу 5 пункта 31 Порядка создания, содержания фонда защитных сооружений гражданской защиты, исключения таких сооружений из фонда и ведения его учета, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 10.03.2017 №138, объекты фонда защитных сооружений учебных заведений во время осуществления образовательного процесса при очной форме получения образования доступны только для участников образовательного процесса, — проинформировали в Департаменте.

Таким образом, как следует из документа, при внезапно объявленной тревоге (утром или днем) и в связи с опасностью из-за новых обстрелов столицы киевлянам нужно будет искать другие бомбоубежища поблизости.

Еще один вопрос, который порой провоцирует оживленные дискуссии в соцсетях, можно ли брать в укрытие своих домашних животных (котов или собак), чтобы пересидеть вместе с ними опасность.

Как сообщают в КГГА, прямого запрета приходить со своими пушистыми любимцами нет, но есть ряд ограничений и жестких требований.

— Относительно доступа граждан со своими домашними животными к объектам фонда защитных сооружений гражданской защиты во время воздушной тревоги… лица, прибывающие к этим объектам с домашними животными, размещаются в отдельных помещениях или уединенных местах. Владелец домашнего животного или сопровождающее его лицо обеспечивает:

– постоянное наблюдение за домашними животными;

– необходимые условия, отвечающие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

– безопасность окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда домашним животным;

– безопасность сопровождаемого домашнего животного;

– соблюдение требований санитарно-гигиенических и ветеринарных норм, а также правил;

– наличие поводка для домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках пород, включенных в Список опасных пород собак, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 10.11.2021 №1164.

Как сообщалось, в рамках нового учебного года, стартовавшего в понедельник, 2 сентября, все учебные заведения Киева должны организовать образовательный процесс в очном формате. В отдельных случаях также могут применяться дистанционная, смешанная и другие формы, предусмотренные законодательством. В то же время, согласно соответствующему решению Совета обороны столицы, для очного обучения образовательные учреждения должны гарантировать наличие укрытий.

Напомним, закончится учебный год до 30 июня 2025-го. При этом по решению Министерства образования учебный год в школах Украины будет продолжаться с учетом ситуации безопасности и энергетической составляющей.

То есть существуют общие рекомендации Минобразования, однако педсоветы и руководства школ сами будут решать и корректировать структуру учебного года в соответствии со спецификой учебного заведения, наличием укрытий и ситуацией с энергоснабжением.