Сбитых "Шахедов" будет больше: Украина впервые участвовала в важных учениях НАТО

Учение должны укрепить обороноспособность Альянса

Украина впервые приняла участие в антидроновых учениях НАТО. Они проходили с 10 по 20 сентября в Нидерландах, а в мероприятии участвовали более 450 представителей 19 стран Альянса.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что целью учений было определить способность разных антидроновых систем, которые доступны на рынке, работать друг с другом.

"Во время ежегодных учений НАТО по технической оперативной совместимости (TIE) по противодействию системам беспилотных летательных аппаратов (C-UAS) были проведены полевые испытания более 60 противодроновых систем и технологий, таких как сенсоры, системы дронов против дрона, глушилки и киберперехватчики", — говорится в сообщении.

Подобные учения дают возможность совместными усилиями находить решения для проблем автономности и операционной совместимости разных типов дронов, а Украина может поделиться своим реальным опытом по борьбе с малыми БПЛА.

Кроме того, развитие противодроновых технологий позволит укрепить оборону НАТО и его способности к сдерживанию.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Владислав Селезнев ранее говорил, что российское вторжение в Украину будет продолжаться еще длительное время, а вместе с ним будет сохраняться и угроза применения ударных БПЛА.