Горят целые гектары: впечатляющие фото и видео пожаров, из-за которых в Киеве дым и тяжело дышать

Спрогнозировать какие-либо изменения спасателя и синоптикам сложно

Главной причиной стремительного ухудшения качества воздуха в Киеве является задымление в результате горения торфохранилищ и сухостоя. Спасатели в Киевской, Черниговской и Сумской областях пытаются ликвидировать пожар, что уже показали в сети.

Как отмечает Укргидрометцентр, задымление возникло в результате пожара, поэтому спрогнозировать изменения качества воздуха синоптики пока не могут.

"Синоптическую ситуацию сейчас определяет поле повышенного давления, слабый северный и северо-восточный ветер, что способствует накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Радиационный фон в норме", — говорится в сообщении.

Ученые еще раз подчеркнули, что это не метеорологическое явление и его продолжительность зависит от интенсивности и наличия пожаров. А также, что не следует задымление столицы путать со смогом.

В сети уже показали фото масштабного пожара, дым которого накрыл Киев и область. В Черниговской области за сутки выгорело более 100 га, из них по одному гектару леса и торфа.

В Сумской области ситуация немного лучше, но все равно тяжелая. Огонь прошел более 28 га за минувшие сутки, 19 сентября. В ГСЧС отметили, что благодаря усилиям спасателей эти пожары не переросли в масштабные.

В то же время в Киевской области также пылает лес. Спасатели добавляют, что из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки. К ликвидации пожара привлечены 40 единиц техники, из которых 13 — из лесных хозяйств.

Напомним, что в Киевской области есть всего четыре населенных пункта, где качество воздуха в пределах нормы. До них можно доехать из столицы за пару часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Днепр накрыло облако загрязненной пыли. Местные жители жалуются на ужасный запах и качество воздуха, который находится в диапазоне желтого-оранжевого уровня.