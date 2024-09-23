Улучшение было недолгим: Киев снова накрыл грязный воздух, где ситуация хуже всего (карта)

Гражданам советуют обращать внимание на свое самочувствие

После временного улучшения качества воздуха, в Киеве снова ухудшилась экологическая обстановка. Причиной являются горения торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По данным властей, в настоящий момент фиксируется средний показатель загрязненности воздуха в столице и её окрестностях.

При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, однако все же гражданам советуют обращать внимание на свое самочувствие.

"В случае изменений в состоянии качества воздуха Минокружения предоставит дополнительную информацию", — отмечается в сообщении.

В Министерстве напомнили, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье и снизить риск развития серьезных заболеваний, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно в периоды интенсивного дыма.

Держите закрытые окна и двери, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.

Используйте маску или респиратор.

Используйте воздухоочистители.

Делайте влажную уборку помещений.

Стоит отметить, что по данным SaveEcoBot, по состоянию на 9 утра, экологическая обстановка в городе выглядит следующим образом (красным отмечены улицы с вредным уровнем загрязнения, а желтым — с умеренным):

Напомним, ранее мы писали о том, что проблемы с загрязнением воздуха в Киеве фиксировались также 20 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве тогда превысило допустимую норму.