Улучшение было недолгим: Киев снова накрыл грязный воздух, где ситуация хуже всего (карта)
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Гражданам советуют обращать внимание на свое самочувствие
После временного улучшения качества воздуха, в Киеве снова ухудшилась экологическая обстановка. Причиной являются горения торфяников, пожары в экосистемах, осенние колебания температур и слабый ветер.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По данным властей, в настоящий момент фиксируется средний показатель загрязненности воздуха в столице и её окрестностях.
При таких показателях рекомендации по ограничению времени пребывания на улице не обязательны, однако все же гражданам советуют обращать внимание на свое самочувствие.
"В случае изменений в состоянии качества воздуха Минокружения предоставит дополнительную информацию", — отмечается в сообщении.
В Министерстве напомнили, чтобы уменьшить негативное влияние на здоровье и снизить риск развития серьезных заболеваний, необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- По возможности не находитесь на открытом воздухе, особенно в периоды интенсивного дыма.
- Держите закрытые окна и двери, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.
- Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
- Используйте маску или респиратор.
- Используйте воздухоочистители.
- Делайте влажную уборку помещений.
Стоит отметить, что по данным SaveEcoBot, по состоянию на 9 утра, экологическая обстановка в городе выглядит следующим образом (красным отмечены улицы с вредным уровнем загрязнения, а желтым — с умеренным):
Напомним, ранее мы писали о том, что проблемы с загрязнением воздуха в Киеве фиксировались также 20 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве тогда превысило допустимую норму.