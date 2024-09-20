Беспрецедентный скандал с судьей: за что поплатился "владелец замка" под Полтавой

Высший совет правосудия уволил председателя Апелляционного суда в Полтавской области Сергея Галёнкина, который "специализировался" на защите пьяных водителей и подсказывал коллегам "правильные решения"

Высший совет правосудия 12 сентября принял решение об увольнении 63-летнего председателя Апелляционного суда в Полтавской области Сергея Галёнкина, которого народ называет (или теперь уже называл) главным "решалой" на Полтавщине.

О трудовых успехах судьи на выбранной ниве красноречиво говорит его 4-этажный дом с куполами, похожий на церковь или настоящий замок, который он возвел в пригороде Полтавы. Фото и видео этого "шедевра архитектуры" общей площадью 661 квадратный метр давно гуляют по интернету. "Ну, что ж, сложились деньгами с женой и родителями и построили через несколько лет", — объяснял когда-то общественным активистам г-н Галёнкин (цитата не дословная).

Имение судьи Галёнкина

Чтобы не платить 17 тыс. грн, дал на лапу судье 1800 долларов и "спалил" его

В последнее время Галёнкин "специализировался" на делах нарушителей Правил дорожно-транспортного движения. А поскольку их всегда много (с начала года, например, на территории Полтавщины произошло 639 ДТП , значительная часть которых совершена водителями в нетрезвом виде), то количество дорожно-транспортных происшествий превращалось в финансовые достижения судьи. Ведь уход от админнаказания стоит нарушителям немалых денег. К противоправным действиям председатель суда также склонял других коллег, вмешиваясь в административные дела.

Чтобы понять, какой только официальный доход потерял Сергей Галенкин после увольнения, достаточно заглянуть в его декларацию за 2023 год. Как видно из нее, его заработная плата за 12 месяцев составляет почти 3 миллиона гривен. Завесу над тем, как работал судья, частично приоткрыли детективы НАБУ, которые проводили досудебное расследование в открытом относительно него дисциплинарном производстве.

Начало этой истории датируется 19 мая 2022 года. Утром на улице Зеньковской в Полтаве экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль Chery Amulet. Водитель Юрий Улитин проявлял легкие признаки алкогольного опьянения, что подтвердил алкотестер. Патрульные составили соответствующий протокол и направили его на рассмотрение в Киевский райсуд.

Улитин сразу же бросился искать того, кто согласился бы помочь ему избежать административной ответственности, и обратился за правовой помощью к юристу Максиму Садошенко. Тот посоветовал нарушителю… дать судье "на лапу". И подключил к решению дела адвоката Олега Бутырина, помощником которого якобы был. Но "великие комбинаторы" остались ни с чем — районный судья Юрий Кулиш денег не взял и вынес справедливое решение, согласно которому Улитин был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения, за что должен был уплатить 17 000 грн штрафа и целый год не имел права садиться за руль автомобиля.

Тогда правоведы пошли в апелляционную инстанцию. Поскольку апелляционная жалоба на решение Киевского районного суда Полтавы странным образом попала именно в производство Сергея Галёнкина, Олег Бутырин посоветовал своему клиенту взять адвокатом Владимира Костенко, который был на короткой ноге с главным судьей апелляционного суда.

Получив 300 долларов аванса, 15 ноября 2022 года Сергей Галёнкин отменил решение суда первой инстанции, аргументируя это тем, что в материалах дела содержится только часть видеозаписи с нагрудной камеры патрульного и зафиксирован лишь момент общения водителя и патрульных, а не весь процесс остановки автомобиля. Он поставил также под вопрос показатели алкотестера. То есть удовлетворил все заявленные ходатайства адвоката Владимира Костенко.

Улитин, таким образом, был оправдан!

Виновному бы молча согласиться с решением районного суда, и это обошлось бы ему гораздо дешевле. Но он взялся вывести всех на чистую воду и стал агентом НАБУ. Таким образом, нам теперь известны расценки судейской "справедливости".

После оправдательного решения в знак благодарности адвокат Костенко занес второй транш взятки в размере 1500 долларов лицу, приближенному к судье-решале, работавшему в областном суде. После этого, 17 ноября 2022 года, детективы НАБУ, которые вели по Галёнкину негласные следственные действия, провели обыск в нескольких кабинетах суда. Впрочем, как отмечено в решении Третьей дисциплинарной палаты ВРП, НАБУ все же не удалось установить факт передачи Сергею Галёнкину денежных средств, а потому неизвестно, должен ли был судья их вообще получить.

Состоялись обыски по месту работы и проживания адвокатов Бутырина, Костенко и юриста Садошенко, результатом которых стали обнаруженные большие суммы денег в иностранной валюте, золотые изделия, украшения и слитки, а также драгоценные старинные монеты. Высший антикоррупционный суд избрал тогда для указанных лиц меры пресечения.

Пьяный сын коллеги не может быть виновен

Параллельно с этим делом г-н Галёнкин, не зная, что находится под прицелом борцов с коррупцией, принялся защищать еще одного любителя садиться пьяным за руль. На этот раз, правда, безвозмездно, проявляя только солидарность с коллегой Валентином Томилко. Сына г-на Томилко, Александра, согласно материалами админпроизводства, также остановил дорожный патруль. Это произошло около десяти вечера 24 сентября 2022 года на улице Александра Бедного в Полтаве, сразу после того, как он на BMW Х5 отъехал от бара. Полицейские заподозрили, что водитель не совсем трезв, и увезли его в Полтавский областной центр терапии зависимостей. Врач-нарколог подтвердил предположения полицейских, обнаружив алкоголь в анализах клиента.

Судья Валентин Томилко

Дело попало на рассмотрение судье Ленинского райсуда Полтавы Виктории Москаленко. Отец "штрафника" не рискнул напрямую вмешиваться в ход судебного расследования коллеги, а попросил об этом шефа. Секретный разговор между мужчинами в мантиях состоялся в служебном кабинете Галёнкина за день до обысков НАБУ. Валентин Томилко жаловался, что сын после развода снова стал выпивать… Но, мол, полицейские нарушили ряд правовых норм при оформлении админпротокола, поэтому Александра нужно оправдать.

Галёнкин позвонил своему человеку — председателю Ленинского райсуда Наталье Крючко и попросил приехать на важный разговор, во время которого поставил задачу повлиять на новенькую сотрудницу, чтобы та приняла нужное решение.

Следователи НАБУ зафиксировали этот разговор трех, который вошел в материалы Высшего совета правосудия. Судя по разговору, сын Томилко уже не впервые "залетал" за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. В тот раз он, как объяснил отец, выпил с друзьями всего пару бутылок пива, но полицейские, мол, не указали в протоколе степень алкогольного опьянения.

Троица решает, что были "грубейшие нарушения" при составлении протокола, а потому ребенок судьи ни в чем не виноват. "Мы же люди нормальные, мы же всегда на все пойдем. Если надо помочь, мы всегда поможем", — "красноречиво" замечает Сергей Галёнкин, а его коллега Наталья Крючко обещает поговорить с судьей Викторией Москаленко, ведь "ничего как бы что-то там такого политического".

Однако новенькая судья (Виктория Москаленко в связи с оккупацией Рубежного Луганской области, где она работала судьей в городском суде, была командирована в Ленинский райсуд Полтавы) не поддалась внешнему влиянию и оштрафовала Александра Томилко на 17 000 грн за пьяное вождение и лишила его водительских прав на 1 год.

Александр Томилко и его защитник, учитывая конфликт интересов, оспорили решение в Харьковском апелляционном суде. И он вернул дело патрульным полицейским для устранения недостатков. Однако те не могли добавить в дело видео с боди-камер во время прохождения Томилко медосмотра — в центре терапии зависимостей, оказывается, есть внутренний распорядок, не позволяющий фиксировать документы, в которых содержатся персональные данные…

Именно этого видео и не хватило судье Ленинского райсуда Марине Высоких в качестве доказательства вины Александра Томилко. Поэтому 21 марта нынешнего года она закрыла производство по делу за отсутствием состава правонарушения.

Корпоративный гуманизм на защите недобросовестности

В конце декабря 2023 года Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия на основе жалобы директора НАБУ Семена Кривоноса открыла дисциплинарное производство в отношении судьи Полтавского апелляционного суда Галёнкина С. А. "на основании допущения им поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия". Примечательно, что старый состав палаты вынес Галёнкину только строгий выговор с лишением доплат к должностному окладу в течение трех месяцев. Иными словами, проявил корпоративный гуманизм. Однако Галёнкину не понравилась "чрезмерная" строгость, и он обжаловал решение. НАБУ же не согласилось с мягкостью наказания и также его обжаловало.

Кстати, старый состав ВСП часто вместо увольнения просто отправлял недобросовестных судей в отставку, из-за чего из бюджета на их содержание ежегодно тратятся сотни миллионов гривен.

И все же 27 июня Высший совет правосудия пересмотрел решение Третьей дисциплинарной палаты и применил к председателю Полтавского апелляционного суда Сергею Галёнкину максимально строгое дисциплинарное взыскание – представление об освобождении от должности судьи. Предложение внес член ВСП Роман Маселко. Оно было поддержано большинством. Хотя до этого некоторые предлагали ограничиться временным отстранением Галёнкина от исполнения обязанностей.

В судебном заседании Галёнкин признал, что не имел права на внепроцессуальное общение с адвокатами и другими судьями, поскольку это у "стороннего наблюдателя может вызвать недоверие к судьям и судебной власти в целом". Что касается случая с сыном Валентина Томилко, судья попросил учесть, что он чисто "по-человечески" подошел к этому вопросу. А под "помощью" он понимает только вынесение справедливого решения. Судью же Крючко вызвал к себе с целью проконсультироваться.

По результатам рассмотрения дела Галёнкина уволили с должности, несмотря на то, что он несколько раз пытался отложить заседание, ссылаясь на недомогание.

Кстати, НАБУ подало жалобу в ВСП и в отношении Валентина Томилко на основании допущения им поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности, в вопросах морали, честности, неподкупности, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, обеспечивающих общественное доверие к суду. Судья хотел тихо уволиться с должности, но Высший совет правосудия 27 августа этого года остановил рассмотрение его заявления из-за открытого за 20 дней до этого дисциплинарного производства.

О подаче жалобы на Наталию Крючко информация пока отсутствует.

Каждый судья несет персональную ответственность за судебную власть в целом

— Это решение Высшего совета правосудия можно назвать беспрецедентным: за вмешательство в деятельность других судей из судейских рядов с позором изгнан многолетний председатель апелляционного суда, — прокомментировала решение на своей странице в Фейсбук судья-разоблачительница из Октябрьского районного суда Полтавы Лариса Гольник . — Это решение можно назвать выстраданным, потому что процедуры затянулись на длительное время, в том числе и из-за определенных действий со стороны недобросовестного судьи и его адвоката. В то же время Галёнкин пытался оформить почетную отставку — с огромным выходным пособием и пожизненным денежным содержанием. В конце концов ВСП изменил решение Третьей дисциплинарной палаты и применил к судье Галёнкину взыскание в виде представления об увольнении. Оставалось вынести чисто формальное решение об увольнении, на что ушло еще 2,5 месяца.

Но хотелось бы отметить не неповоротливость органов судейского управления относительно очищения рядов судей, а то, что опозоренный мантиеносец до сих пор занимал административную должность председателя (!) Апелляционного (!) суда. А коллектив судей не видел в этом никакой проблемы. И не предпринимал усилий по возвращению авторитета правосудия — по крайней мере, по своему собственному суду.

Тревожные звоночки звучали и раньше. Да и скандалы с его четырехэтажным домом-"церковью" не помешали Галёнкину быть избранным председателем апелляционного суда.

Даже решение ВСП об увольнении "решалы в мантии" с должности судьи не помешало ему 28 июня с официальной страницы суда — в статусе "руководителя" учреждения — приветствовать коллег и всех украинцев с Днем Конституции! С фразами типа "мы строим демократическое, правовое государство, где главенствует справедливость".

Собрания судей Полтавского апелляционного суда, которые происходили в течение текущего года, касались будничных вопросов. Отстранять от административной должности одиозного председателя суда судейский коллектив не видел необходимости.

Справка: избирают председателей судов и их заместителей, а также смещают их с этих должностей собрания судей — первичное звено судейского самоуправления. Но, как показывает пример Галёнкина, на уровне конкретных судейских коллективов стремления к самоочищению системы не наблюдается. Дискомфорта от ассоциирования их самих с председателем суда,который нанес непоправимый ущерб авторитету правосудия, члены судейского коллектива не чувствуют.

Между тем в заключении Консультативного совета европейских судей № 21 (г. Загреб, 09.11.2018) "Предотвращение коррупции среди судей" записано: "Каждый судья несет персональную ответственность не только за свое поведение, но и за судебную власть в целом".

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