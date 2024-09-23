Фирменную улыбку видно было сразу: как в детстве выглядел президент Зеленский (архивные фото)

Артистизм будущего комика и президента проявлялся уже с детства

Владимир Зеленский — сейчас президент воюющей Украины. До политической карьеры он был популярным артистом и комиком, который построил успешную компанию "Квартал 95". Как оказалось, артистические наклонности были у будущего президента еще с детского сада.

"Телеграф" покажет читателям, как в детстве выглядел будущий президент Украины Владимир Зеленский и расскажет, каким он был в то время.

Владимир Зеленский сейчас. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Владимир Зеленский в детстве — каким был будущий президент

Владимир Зеленский родился и вырос в интеллигентной семье в Кривом Роге. С детства он отличался веселым нравом и артистизмом. Как рассказывала его мама Римма Владимировна в интервью КП, маленький Вова очень любил ходить в детский сад, и там он был настоящей душой компании.

Будущий комик и президент собирал вокруг себя детей в саду и придумывал разные игры, рассказывал истории, шутил. А когда возвращался домой, то любил играть с кухонным инвентарем. Больше всего Владимира привлекала старая советская мясорубка, с которой он мог подолгу играть.

Также Римма Владимировна рассказала, что в школьные годы Владимир Зеленский любил учится и всего больше всего увлекался гуманитарными науками, хотя его отец — математик.

"Он способный парень был! По всем предметам с ним не было проблем — сам все изучал, но больше к гуманитарным наукам склонность прослеживалась. Хотя папа у нас математик", — рассказала мама президента.

Как и вс дети, в школе будущий президент немного хулиганил, иногда сбегал с уроков. При этом он был ответственным, был старостой класса, так что за хулиганство от учителей ему доставалось в первую очередь.

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