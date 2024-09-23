Фірмову посмішку було видно одразу: як у дитинстві виглядав президент Зеленський (архівні фото)

Артистизм майбутнього коміка та президента виявлявся вже з дитинства

Володимир Зеленський зараз президент воюючої України. До політичної кар’єри він був популярним артистом та коміком, який збудував успішну компанію "Квартал 95". Як виявилося, артистичні нахили майбутній президент мав ще з дитячого садка.

"Телеграф" покаже читачам, як у дитинстві виглядав майбутній президент України Володимир Зеленський та розповість, яким він був на той час.

Володимир Зеленський зараз. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Володимир Зеленський у дитинстві — яким був майбутній президент

Володимир Зеленський народився та виріс в інтелігентній родині у Кривому Розі. З дитинства він відрізнявся веселою вдачею та артистизмом. Як розповідала його мама Римма Володимирівна в інтерв’ю КП, маленький Вова дуже любив ходити до дитячого садка, і там він був справжньою душею компанії.

Майбутній комік і президент збирав навколо себе дітей у садку та вигадував різні ігри, розповідав історії, жартував. А коли повертався додому, то любив гратися із кухонним інвентарем. Найбільше залучала Володимира стара радянська м’ясорубка, з якою він міг довго грати.

Також Римма Володимирівна розповіла, що у шкільні роки Володимир Зеленський любив навчатися і найбільше захоплювався гуманітарними науками, хоча його батько — математик.

"Він здібний хлопець був! З усіх предметів з ним не було проблем — сам усе вивчав, але більше до гуманітарних наук схильність простежувалася. Хоча тато у нас математик", — розповідала мама президента.

Як і всі діти, у школі майбутній президент трохи хуліганив, іноді втікав з уроків. При цьому він був відповідальним, був старостою класу, тож за дрібне хуліганство від вчителів саме йому діставалося у першу чергу.

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