Украина сбила дронов на десятки миллионов долларов: подробности ночной атаки РФ

Атаковала почти сотня дронов

В ночь на 24 сентября Украину в очередной раз атаковали российские "шахеды". Силами противовоздушной обороны было уничтожено 66 ударных БПЛА.

Как сообщают Воздушные силы Украины, атака продолжалась с 20:00 вечера до почти 07:00 утра. Во время нее было обнаружено 85 средств российского нападения.

Украину атаковали не только дронами. Что направила Россия:

одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской обл.;

две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Брянской обл.;

одну ракету (тип устанавливается) из Курской обл.;

81 ударный БплА типа "Shahed" из районов Курск и Приморско-Ахтарск.

Учитывая среднюю стоимость "шахеда" на рынке для России в $193 тысячи, ночная атака для РФ на Украину стоила ей примерно в $15 633 млн долларов. При этом стоимость сбитых дронов составляет $12 738 млн.

Заметим, что ранее стоимость "шахеда" считалась $20 тыс долларов, но учитывая последние данные, это ошибочное суждение. Ведь стоимость единицы при поставке 2000 составляет $290 000, а 6000 – $193 000.

По данным ПС, основное направление удара в ночь на 24 сентября – север и центр Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 66 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 вражеских беспилотников, в результате активного противодействия Сил обороны, локационно потеряны в нескольких регионах Украины", — говорится в сообщении.

Во время атаки на Полтавщину россияне повредили энергетический объект, несколько городов и сел обесточены.

"Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов. Задействованы все соответствующие службы для ликвидации последствий. Ситуация на контроле", — сообщил председатель Полтавской ОВФ Филипп Пронин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне в очередной раз атаковали Запорожье КАБами. Били по гражданскому населению, есть погибший.