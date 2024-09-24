Україна збила дронів на десятки мільйонів доларів: подробиці нічної атаки РФ

Атакувала майже сотня дронів

У ніч на 24 вересня Україну вкотре атакували російські "шахеди". Силами протиповітряної оборони було знищено 66 ударних БПЛА.

Як повідомляють Повітряні сили України, атака тривала з 20:00 вечора до майже 07:00 ранку. Під час неї було виявлено 85 засобів російського нападу.

Україну атакували не тільки дронами. Що скерувала Росія:

одну балістичну ракету "Іскандер-М" із Ростовської обл.;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл.;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл.;

81 ударний БплА типу "Shahed" із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ.

Враховуючи середню вартість "шахеду" на ринку для Росії в $193 тисячі, нічна атака для РФ на Україну коштувала їй приблизно у $15 633 млн доларів. При цьому вартість збитих дронів становить $12 738 млн.

Зауважимо, що раніше вартість "шахеда" вважалась $20 тис. доларів, але з огляду на останні дані — це помилкове судження. Адже вартість одиниці при поставці 2000 складає $290 000, а 6000 — $193 000.

За даними ПС, основний напрямок удару у ніч на 24 вересня — північ та центр України.

"В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників, внаслідок активної протидії Сил оборони, локаційно втрачені у кількох регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Під час атаки на Полтавщину росіяни пошкодили енергетичний об'єкт, кілька міст та сіл знеструмлено.

"Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі", — повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни вчергове атакували Запоріжжя КАБами. Били по цивільному населенню, є загиблий.