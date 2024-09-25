"Ситуация неконтролируема": боец ВСУ рассказал о прорыве россиян на одном из направлений

Захватчики перешли к штурмовым действиям на новом направлении

Ситуация на Купянском направлении постепенно выходит из-под контроля. Оккупанты смогли захватить населенный пункт Песчаное и теперь продвигаются к реке Оскол.

Об этом в эфире единого марафона рассказал командир 1 штурмового батальона 3 ОШБр Владимир Фокин. По его словам, к берегу реки россиянам остается примерно два километра.

Фокин отметил, что в случае успеха россияне смогут "разрезать" украинские силы пополам и разделить подразделения в районе Боровой от тех, которые находятся севернее в сторону Купянска.

Южнее захватчикам удалось занять населенный пункт Невское. Боец ВСУ говорит, что теперь россияне будут продвигаться на запад и северо-запад, чтобы соединится там со своими войсками в районе Макеевки.

"Враг сменил свою тактику, перешел к активным наступательно-штурмовым действиям. Но сейчас уже использует технику, это и танки, и БТР, и БМП, и МТ-ЛБ, и колесная техника, мотоциклы, мопеды и просто штурмовые группы "на ноге", — сказал он.

По его словам, численность таких штурмовых групп составляет от шести до десяти человек, а действуют они во всей полосе ответственности 3 ОШБР. Он считает, что это давление необходимо просто для того, чтобы сковать украинские силы.

Как сообщалось ранее, критическая ситуация также наблюдается возле Угледара, поскольку российские войска вошли в город с флангов на восточной окраине города.