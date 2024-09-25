"Ситуація неконтрольована": боєць ЗСУ розповів про прорив росіян на одному із напрямків

Загарбники перейшли до штурмових дій на новому напрямку

Ситуація на Куп’янському напрямі поступово виходить із-під контролю. Окупанти змогли захопити населений пункт Піщане і тепер просуваються до річки Оскіл.

Про це в ефірі єдиного марафону розповів командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін. За його словами, до берега річки росіянам залишається приблизно два кілометри.

Фокін зазначив, що у разі успіху росіяни зможуть "розрізати" українські сили навпіл і розділити підрозділи в районі Борової від тих, що знаходяться на північ від Куп’янська.

На південь загарбникам вдалося зайняти населений пункт Невське. Боєць ЗСУ каже, що тепер росіяни просуватимуться на захід та північний захід, щоб з’єднатися там зі своїми військами у районі Макіївки.

"Ворог змінив свою тактику, перейшов до активних наступально-штурмових дій. Але зараз уже використовує техніку, це і танки, і БТР, і БМП, і МТ-ЛБ, і колісна техніка, мотоцикли, мопеди та просто штурмові групи "на нозі" — сказав він.

За його словами, чисельність таких штурмових груп становить від шести до десяти осіб, а діють вони у всій смузі відповідальності 3 ОШБР. Він вважає, що цей тиск потрібний просто для того, щоб скувати українські сили.

Як повідомлялося раніше, критична ситуація також спостерігається біля Вугледару, оскільки російські війська увійшли до міста з флангів на східній околиці міста.