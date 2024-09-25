Есть одно условие: в каком случае Украина может согласиться на прекращение огня

Надо сделать так, чтобы Россия не смогла напасть снова

Президент Украины Владимир Зеленский готовится предоставить Белому дому свой план победы в войне с Россией. Ключевым условием для прекращения огня, по словам главы государства, является гарантия безопасности членства в НАТО для Украины. Этот вопрос остается одним из самых дискуссионных в отношениях Киева с западными партнерами.

План Зеленского включает военные, политические, дипломатические и экономические аспекты, пишет Associated Press. Его цель – быстро укрепить позиции Украины до конца года. Президент отмечает необходимость действовать оперативно, пока нынешняя администрация США еще у власти.

Среди ключевых элементов плана – усиление противовоздушной обороны Украины и предоставление оружия большей дальности. Киев стремится получить разрешение на удары по территории России.

Украинская сторона рассматривает эту инициативу как ответ на давление на переговоры о прекращении огня. В Киеве опасаются, что преждевременное перемирие даст Москве время для перегруппировки сил. На этот шаг Украина готова пойти только если возможность России снова ввести войска будет взорвана.

Зеленский планирует официально представить свой план президенту США Джо Байдену в этот четверг. Тем временем на фронте продолжаются ожесточенные бои. В частности, украинские военные удерживают оборону в стратегически важном Угледаре Донецкой области.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США сообщил, что украинская сторона обсуждает отдельные элементы плана с американскими партнерами. Однако окончательное решение по его поддержке остается за президентом Байденом.

План также предусматривает ужесточение санкций против России для ослабления ее экономики и оборонно-промышленного комплекса. Киев надеется, что это вынудит Москву сесть за стол переговоров.

Аналитики предупреждают, что дальнейшее промедление с предоставлением Украине необходимой помощи чревато потерей новых территорий. По оценкам экспертов, без усиления поддержки Украина может лишиться более 1000 квадратных километров до конца года.

Особую обеспокоенность вызывает модернизация российского вооружения. В частности, значительно увеличилась мощность авиационных бомб, против которых у Украины нет эффективных средств защиты.

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