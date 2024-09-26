Народилася в Україні, але стала зіркою в Росії: де і що каже про війну Карпович з "Татусевих доньок"

Акторка продовжує працювати в країні-агресорці

Декотрі відомі люди, попри те, що народились в Україні, мовчать про війну або роблять неоднозначні заяви. Натомість вони спокійно продовжують заробляти криваві рублі й робити вигляд, що нічого не відбулось. Акторка серіалу Мирослава Карпович належить до таких публічних особистостей.

Карпович прославилась завдяки ролі Маші в серіалі "Татусеві доньки", який тривалий час був популярним і в Україні. Вже після початку повномасштабної війни українці почали аналізувати, як багато там було російської пропаганди. До того ж Мирослава родом з України. Чи відреагувала вона на агресивну війну Росії проти батьківщини — розкаже "Телеграф".

Що відомо про Мирославу Карпович

Акторка народилась у Бердянську в 1986 році. Дитинство Мирослава провела в курортному українському місті біля моря. Утім, коли їй було 8 років, сім'я вирішила переїхати в Москву. Певний час дівчина працювала в Росії моделлю та позувала для відомих брендів Centro та Calvin Klein.

Освіту акторки здобувала в школі-студії Московського художнього театру, де брала участь у різних постановках. Там вона отримала свою першу акторську нагороду.

Однак широку популярність Карпович отримала, знявшись у серіалі "Татусеві доньки". Акторка виконала роль дівчини Маші, яка зосереджена на шопінгу та хлопцях. Ситком транслювали на всьому пострадянському просторі, а Карпович стала знаменитістю.

Після закінчення серіалу дівчина брала участь в інших фільмах, серіалах, знімалась у кліпах різних артистів і навіть для чоловічого глянцю MAXIM. Через певний час почала озвучувати мультфільми.

Будуючи успішну кар'єру в Росії, Карпович дуже рідко бувала в Україні та не спілкувалась з вітчизняною пресою. Один з рідкісних публічних виходів акторки був у програмі "Педан-Притула шоу", яке транслювали на "Новому каналі" у 2013 році. Тоді вона розповідала про те, що мала український акцент і намагалась його позбутися, щоб стати акторкою в Москві.

Також в інстаграмі акторки рідко, але з'являлися згадки про дитинство, проведене в Бердянську. Вона ділилась теплими спогадами з рідного міста.

У 2017 році акторка потрапила до бази "Миротворця" за те, що незаконно відвідувала окупований Росією Крим. Туди вона їздила на гастролі в Севастополь.

Де зараз Карпович і що каже про війну

Мирослава Карпович не засудила російську війну проти України та загалом не висловлювалась про повномасштабне вторгнення. Натомість вона ділилась своїми філософськими роздумами з підписниками в інстаграмі.

За кілька днів після наступу росіян акторка поширила пост, в якому зізналась, що не розуміє людей, які "продовжують битися й ненавидіти один одного", коли в цьому світі є "тисячі способів бути добрими один до одного". Допис був написаний англійською мовою й супроводжувався хештегами "notowar", "peace", "humannature".

А на свій день народження, який знаменитість відзначала 1 березня 2022 року, вона поділилась досвідом спілкування з ветеранами Другої світової війни. Акторка написала, що у ті часи людям допомагала вижити віра, а "те, що відбувається довкола кожного — це відображення його думок".

Водночас Карпович додала, що над власним щастя треба працювати самостійно. При цьому українка жодним чином не обмовилась про страшні злочини країни, в якій вона все життя будувала кар'єру, проти її батьківщини. Тож засудження війни, розв'язаної Росією проти України, від неї не було.

Зараз Карпович продовжує зніматися в кіно. Так, акторка вирішила взяти участь у продовженні серіалу "Татусеві доньки", яке почали транслювати у 2023 році. Паралельно вона їздить з театральними гастролями по російських містах.

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