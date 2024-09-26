Возможны ли выборы президента в 2025 году: "слуга" объяснил

У нас демократия

Выборы в Украине возможны только после окончания военного положения. Такое заявление народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко сделал после публикации The Economist о том, что Владимир Зеленский рассматривает возможность выборов.

Нардеп отметил, что Украина в отличие от России является демократическим государством, где выборы обязательно состоятся после победы. Об этом он заявил в эфире программы Вечер.LIVE.

"Наша страна отличается от страны-агрессора тем, что у нас работает демократия. У нас функционирует Конституция и есть возможность выбирать и быть избранным. Это заложено в нашем основном законе", — подчеркнул Крейденко.

Политик отметил, что вопрос выборов обязательно возникнет после завершения войны. Речь идет о выборах президента, Верховной Рады и местных органов власти. По словам Крейденко, их проведение станет возможным только после победы Украины и при условии соответствия всем международным стандартам.

Народный депутат подчеркнул, что Верховная Рада не может принимать решения, противоречащие Конституции Украины. "Во время военного положения ни о каких выборах говорить нельзя, только после окончания военного положения", — подчеркнул Крейденко.

Напомним, ранее The Economist писал, что это решение может быть продиктовано желанием укрепить свои позиции и удовлетворить просьбы международных партнеров.

Издание также обратило внимание, что доверие к Зеленскому существенно снизилось — с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году. Падение рейтинга, якобы, происходит из-за сложной ситуации на фронте и экономических трудностей в стране.

Ранее "Телеграф" писал, что депутат Евросолидарности высказалась о выборах в Украине. Официально партия Петра Порошенко не поддерживает проведение выборов.