"Наши избиратели хотят перемен" — депутат Евросолидарности о выборах в Украине

Официально партия Петра Порошенко не поддерживает проведение выборов

Народная депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш Цинцадзе говорит, что проводить какие-либо выборы во время войны невозможно. Хотя власти были иного мнения.

"Вся эта история с выборами, запускалась с Банковой, а не из каких-то оппозиционных сил. Тогда как и гражданское общество, и политсилы, особенно парламентские, заняли позицию, что проведение выборов во время войны не соответствует Конституции. Это нельзя сделать из-за невозможности организации избирательной кампании. Не говоря уже обо всех проблемах, связанных с днем выборов, с привлечением избирателей и людей, которые хотели бы, возможно, баллотироваться из-за границы Украины или наших военных, которые сегодня на передовой", — рассказала она в интервью "Телеграфу".

Но, по их словам, избиратели "Евросолидарности" поддерживают проведение выборов, поэтому не разделяют позицию партии.

"Они хотят перемен. Они считают, что действующий президент и его команда себя уже показали, и это нужно менять. Но мы понимаем, что это невозможно. Ни по закону, ни по реальным возможностям ", — объясняет Климпуш-Цинцадзе.

Задача сейчас — подготовить правила для первых послевоенных выборов, которые будут отличными от всех предыдущих.

Ранее "Телеграф" писал, что даже после окончания полномасштабной войны выборы в Украине не так просто провести. Нужно скорректировать законодательство.