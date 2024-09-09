В США презентовали iPhone 16, после чего акции Apple упали

Искусственный интеллект играет ключевую роль в новом смартфоне

В понедельник, 9 сентября, Apple представила новый iPhone 16. Отмечено, что большую роль в новом смартфоне будет играть искусственный интеллект. Также представили новые Apple Watch и AirPods.

Об этом сообщает CBSnews. Презентация состоялась в штаб-квартире Apple в Купертино в Калифорнии, США.

"Искусственный интеллект Apple под названием Apple Intelligence разработан, чтобы помочь клиентам "выполнять задачи без труда", — заявили в компании и отметили, что именно искусственный интеллект играет ключевую роль в новом смартфоне и является его главной изюминкой.

"Это знаменует начало увлекательной новой эры. iPhone 16 поднимает планку возможностей iPhone", — заявил исполнительный директор компании Тим Кук.

Искусственный интеллект в новом iPhone 16 поможет отредактировать тексты сообщений, создать эмодзи, а также искать ваши фото и видео на основе текстовых запросов. Кроме того, была улучшена работа голосового помощника Siri, с которым теперь можно будет переписываться. Siri также сможет выполнять новые команды – например, отправлять фото друзьям.

Кроме того, искусственный интеллект позволит распознавать объекты при наведении на них камеры. При наведении телефона на объект камера расскажет, что о нем известно – от цен в ресторане, который вы заметили на улице, до породы встречной собаки.

Модели iPhone

Традиционно компания представила несколько моделей iPhone: 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max.

Расширение основной камеры – 48 Мп. Экраны 16 Pro, 16 Pro Max стали самыми крупными в истории iPhone (6,3/6,9 дюймов). Также отличаться от предыдущих моделей iPhone будет новой кнопкой для съемки – Capture Button, которая позволит удобнее делать фото и видео.

iPhone 16 и 16 Pro будут доступны в пяти цветах: синем, зеленом, розовом, белом и черном.

iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут в четырех цветах – один из них бронзовый Desert Titanium.

Сколько будет стоить

Цены на новые гаджеты будут зависеть от модели:

iPhone 16 от 799$

iPhone 16 Plus от 899$

iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — от $1099 до $1499

Что касается других продуктов компании, то новые Apple Watch будут часами с тончайшим корпусом и самым большим дисплеем. Apple Watch Series 10 также получили модернизированную зарядную катушку, что существенно увеличит эффективность подзарядки. Также часы получили обновленные корпуса с полированным алюминием.

Apple Watch Ultra с обновлением WatchOS 11 получат поддержку офлайн карт.

Новые AirPods получили новую форму корпуса. Они, по словам Кука, имеют более анатомическую форму и гораздо удобнее в использовании. Более дешевая модель заменяет AirPods 2, а более дорогая – AirPods 3. Различие между ними заключается в наличии функции шумоподавления, которая доступна только в более дорогой модели.

Примечательно, что после начала презентации нового iPhone 16, акции компании Apple упали. Падение составило 1.29%. Правда, если посмотреть на график, то цена за акцию вернулась к значению на 11:00 утра, 9 сентября (по местному времени).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Apple представила нейросеть для iOS18 на основе известного ChatGPT.

: