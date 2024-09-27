iPhone 16 вже в Україні, але це погана новина: експерт вказав на три проблеми

Ці гаджети в Україну привіз не ТОВ "Еппл Україна"

В Україні нові iPhone 16, які було презентовано 9 вересня, почали продавати раніше офіційного старту продажів. Крім того, за них не сплачено податки.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор однієї з найбільших українських мереж продажу техніки COMFY Ігор Хижняк. Він звинуватив мережі з продажів "Ябко", Yabluka і "ТехноЇжак" у нелегальному імпорті iPhone 16 в Україну та продажу з ухиленням від податків.

"iPhone 16 вже в Україні! Але це погана новина. У мене в руках три iPhone 16 Pro, які купив у магазинах Ябко, Yabluka та ТехноЇжак. Здавалося б, омріяна новинка, але є три проблеми", — зазначив він.

Перша проблема, за словами Хижняка, в тому, що він придбав ці айфони до офіційного старту їх продажів в Україні. Він запланований на 27 вересня.

"Тобто ці гаджети в Україну привіз не ТОВ "Еппл Україна", а хтось інший, нелегально, буквально у спідньому", — пише він.

Друга проблема, за його словами, в тому, як він заплатив за ці айфони. Наприклад, магазин Yabluka погодився прийняти оплату криптовалютою USDT.

"Скріни листування та підтвердження переказів є. Але видаткова накладна, як бачите, у гривнях", — пояснив гендиректор COMFY.

Третя проблема, додає Хижняк, у тому, що продавці не надали йому жодного фіскального чека на придбані айфони. Це означає, що за ці гаджети не сплачені податки.

"Тобто, з цих айфонів не сплачено жодної копійки до державного бюджету – ані мита, ані ПДВ, ані податку на прибуток. Адже як пишуть ЗМІ та телеграм-канали, ці мережі працюють на нескінченній мережі ФОПів. І я впевнений, що ці гаджети мені продали продавці, які у найкращому випадку працевлаштовані на мінімалці, відповідно, не сплачують в повній мірі ЄСВ, ПДФО та військовий збір", — зазначив Хижняк.

Він додав, що українці мають припинити віддавати гроші тим, хто "обкрадає державу". За словами Хижняка, обсяг таких продажів у рік сягає 6 мільярдів гривень.

"Ми можемо роками закривати дірки в бюджеті за рахунок чесних бізнесів, можемо скільки завгодно підвищувати податки і збори, а можемо просто відкрити очі і побачити, де ми як держава втрачаємо мільярди гривень. А ще можемо бути свідомими громадянами країни у великій війні і перестати віддавати чесно зароблені гроші "бізнесменам", які обкрадають державу. Тільки уявіть собі, на 6 мільярдів гривень щороку. І це лише на айфонах", — резюмував Хижняк.

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