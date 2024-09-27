Россиянам поставили новую цель: что они хотят захватить и какая ситуация на фронте (видео)

Противник получил задачу любой ценой и при любых потерях достичь успеха

Российским войскам поставлена цель любой ценой выйти к реке Оскол в Харьковской области. Там за прошедшие сутки произошла одна из самых больших битв за время полномасштабной войны в Украине.

Об этом рассказал заместитель комбата "Ахиллес" батальона ударных БпАК 92-й ОШБр Олесь Маляревич в эфире "Киев24". По его словам, на этом участке работают несколько украинских бригад и батальон.

"Очевидно, что врагу поставили цель любой ценой при любых потерях достичь успеха – дойти до реки Оскол. С нашей стороны там работают несколько бригад, в том числе наш батальон", – сказал Маляревич.

Он отметил, что украинским военным удалось завершить бои без потери территории.

"И вчера мы участвовали в одной из самых больших, наверное, битв этой войны: там 51 единица техники шла на наши позиции, было уничтожено 32. Именно такая большая сила двигалась на позиции нашей пехоты. И благодаря огневому влиянию она была остановлена, и территории вчера не были потеряны", – рассказал замкомбата.

Как сообщает Генштаб ВСУ, самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Старицы, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки. Девятнадцать боев завершено.

В то же время на Торецком направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки.

На Покровском направлении велось 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны отразили 34 наступательных действия, пять – еще продолжаются.

Также на Кураховском направлении враг 34 раза штурмовал вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковиевки, Константиновки и Катериновки. Украинские защитники остановили 27 атак.

На Времевском направлении противник предпринял пять попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Катериновки и Богоявленки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему для российских военных важен город Староконстантинов в Хмельницкой области, по которому они бьют.